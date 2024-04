Foto di Windows: arriva versione creata con Windows App SDK

Gli utenti del programma Windows Insider, con possibilità di ricevere aggiornamenti per il canale Dev o Canary, possono scaricare sin da subito una novità. Non si tratta di nuova build di Windows 11 Insider, ma piuttosto una nuova versione dell'app Foto di Windows. In un post sul blog ufficiale, Microsoft afferma che questa nuova app è stata creata con l'uso di Windows App SDK. Per coloro che non hanno familiarità con il mondo di Windows, si tratta di un software development kit di Microsoft lanciato per la prima volta nel marzo 2021. Questo offre agli sviluppatori un modo per creare app per Windows 11, ma anche per Windows 10 versione 1809 e successive. L'ultima versione di Windows App SDK è la 1.5, lanciata a fine febbraio 2024.

Foto di Windows: i vantaggi di utilizzare Windows App SDK

Microsoft afferma che realizzare app Windows 10 e 11 con Windows App SDK ha molti vantaggi, come l'aggiunta di nuove API e funzionalità appena rilasciate, un programma di aggiornamento più rapido e una superficie API unificata. Secondo l’azienda, ciò consentirà ad app come l'app Foto di Windows di ottenere "lo stesso set di API Windows disponibili nell'SDK dell'app Windows" indipendentemente dal modello di app scelto. Secondo quanto dichiarato da Microsoft: Questa modifica sposta Foto sulla più recente piattaforma di sviluppo di app Windows, con un'interfaccia utente moderna e altri miglioramenti in termini di qualità e prestazioni. Tutte le caratteristiche e funzionalità attuali dell'app Foto sono ancora presenti. Tuttavia, dati i cambiamenti estesi, questa versione potrebbe risultare un po' approssimativa mentre continuiamo a perfezionare l'esperienza. Per ottenere questa esperienza, i partecipanti al programma Windows Insider su Windows 11 nei canali Canary e Dev possono aggiornare l'app Foto alla versione 2024.11040.1002.0”.

Infine, gli utenti Insider del programma Dev e Canary possono inviare il loro feedback sulla nuova app Foto di Windows. Per fare ciò basta accedere all'hub di feedback (Win + F) in App e poi selezionare Foto.