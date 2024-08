Formula 1, GP d'Olanda: orari e dove vederlo in streaming

Dopo la pausa estiva, torna il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio d'Olanda, a casa di Max Verstappen, attuale leader della classifica piloti. Tutto il weekend di gara è in diretta su Sky e in streaming su NOW con il pass Sport.

A questo proposito, il pass Sport di NOW è attualmente in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio in un anno pari a 120 euro. Questo pass comprende l'intera programmazione sportiva di Sky, quindi tutta la Formula 1 e MotoGP, le coppe europee di calcio, 3 partite a turno di Serie A, il meglio di Premier League e Bundesliga, tutti i tornei ATP e WTA di tennis, insieme a tutti gli slam, le ATP Finals e la Coppa Davis.

Gli orari del GP d'Olanda di Formula 1

Il weekend di gara del GP d'Olanda di F1 inizia venerdì 23 agosto, con le prime due sessioni di prove libere. Le FP1 scatteranno alle 12:30, le FP2 alle 16:00. Sabato sarà la volta delle terze e ultime prove libere alle 11:30, con la caccia alla pole position che inizierà alle ore 15:00. Infine, domenica 25 agosto, sempre alle 15:00, è in programma il via alla gara.

Ricapitolando:

Venerdì 23 agosto

ore 12:30 - Prove libere 1

ore 16:00 - Prove libere 2

Sabato 24 agosto

ore 11:30 - Prove libere 3

ore 15:00 - Qualifiche

Domenica 25 agosto

ore 15:00 - Gara

Dove vedere il GP d'Olanda di Formula 1

Il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 di Sky) e in streaming su NOW. La piattaforma NOW è disponibile tramite app su device Android e iOS, PC Windows e Mac, nonché su Smart TV, set-top box e console per videogiochi.

Grazie all'ultima offerta in corso, il pass Sport di NOW è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio pari a 120 euro nell'arco di un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.