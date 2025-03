Formula 1, finalmente si parte: tutto sul GP d'Australia

Ci siamo: la stagione della Formula 1 2025 è ufficialmente iniziata. Questa mattina, alle ore 6 italiane, sono andate in scena le qualifiche ufficiali che hanno decreato la griglia di partenza del GP d'Australia. In pole position c'è Lando Norris della McLaren, dietro di lui il suo compagno di squadra Oscar Piastri. A completare il terzetto c'è il campione del mondo Max Verstappen con la sua Red Bull.

Male la Ferrari: settimo Charles Leclerc, ottavo Lewis Hamilton. L'amarezza è comprensibile, ma domani c'è una gara tutta da vivere e assolutamente non scontata. Che potrà essere guardata in streaming su NOW attivando l'abbonamento al Pass Sport al prezzo di 14,99€ al mese.

Formula 1, GP d'Australia: orario e griglia di partenza

Queste le prime dieci posizioni di partenza del GP d'Australia, che scatterà domattina alle ore 5 italiane:

Lando Norris (McLaren) 1'15"096; Oscar Piastri (McLaren) a 0"084; Max Verstappen (Red Bull) a 0"385; George Russell (Mercedes) a 0"450; Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 0"574; Alexander Albon (Williams) a 0"641; Charles Leclerc (Ferrari) a 0"659; Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"877; Pierre Gasly (Alpine) a 0"884; Carlos Sainz (Williams) a 0"966.

Quanto preventivato alla fine è avvenuto: la McLaren, che nei test invernali aveva fatto così bene, si sta confermando anche in pista nel primo appuntamento ufficiale della stagione. Il rodaggio in casa Ferrari sembra ancora un po' lento, ma bisogna sicuramente attendere la corsa prima di dare giudizi definitivi su questo inizio di stagione.

Il GP sarà tutto da vivere: appuntamento domani, domenica 16 marzo, alle ore 5 con il primo GP della stagione. Per viverlo a pieno, con le interviste pre e post gara, approfondimenti e analisi, basta attivare il Pass Sport di NOW al prezzo di 14,99€ al mese. Oltre alla F1, avrai la possibilità di guardare anche le gare della MotoGP, i tornei di tennis e molto altro.

