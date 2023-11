Se cerchi un nuovo portatile dal costo super contenuto sei assolutamente nel posto giusto! Ora con il Black Friday su Amazon puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad 3 e grazie ad uno sconto praticamente folle pagarlo solamente 199 euro!

In più grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Notebook Lenovo IdeaPad 3: display FHD da 15,6 pollici e processore Intel Celeron N4500

E adesso è arrivato il momento di goderti la scheda tecnica di questo fantastico e scontatissimo notebook.

Display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920x1080 e pannello IPS, 220nits . Con questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione

Grazie al processore Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3) puoi ottenere delle prestazioni ottime su un notebook sottile e leggero .

Storage da 64GB eMMC 5.1 per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza.

RAM 4GB Soldered LPDDR4x-2933 che permette fluidità di utilizzo durante lunghe sessioni di lavoro.

Acquistando un nuovo Chromebook e registrandoti su Google One potrai ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno.

199 euro

