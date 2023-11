Cerchi un pc? Oggi te ne proponiamo uno del valore di ben 1000 euro ma tu adesso hai la possibilità di pagare solamente 279,99 euro. Acquista ora su Amazon portatile Jumper da 16 pollici e grazie allo sconto folle del 72% lo pagherai ben 720 euro in meno!

Non solo è super scontato ma puoi anche decidere di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero affidandoti al servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione!

Pc portatile Jumper con display da 16 pollici e un processore Celeron J4105 Quad core

Il laptop Jumper dispone di 4 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria ROM. Supporta anche 1TB SSD e 256GB TF scheda di espansione, in modo da avere abbastanza spazio per i file di grandi dimensioni e vari media di streaming che avete bisogno. E ancora un display da 16 pollici ad alta definizione con una risoluzione ottimale di 1920 x 1200 pixel. Uno splendido schermo widescreen 16:10 con un rapporto schermo/corpo del 93% ti offre più spazio per trasmettere, modificare e creare.

Il notebook Jumper è poi dotato di un processore Celeron J4105 Quad core con frequenza turbo di 2,5 GHz e scheda grafica Intel UHD 600 integrata. Può caricare applicazioni senza problemi e fornire prestazioni stabili. Inoltre, il laptop è preinstallato con 1 anno di Office 365 e l'ultimo sistema operativo per soddisfare le tue esigenze. E ancora una batteria di grande capacità da 38.000 mWh, che offre una durata di 7-8 ore in uso intensivo. Inoltre, con l'aiuto di AC dual band WiFi, Bluetooth 4.0, USB standard 3.0 e Type-C per una facile connessione a vari dispositivi e trasmissione wireless ad alta velocità. Inoltre, l'uscita HDMI per audio e video.

Infine questo portatile viene fornito con quattro altoparlanti stereo di alta qualità per un'esperienza audio più coinvolgente e il grande schermo con altoparlanti stereo rende la visione di video il più coinvolgente possibile.

Prendilo ora su Amazon a soli 279,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.