FOLLIA Amazon: Smart TV Hisense da 50" UHD 4K a SOLI 254€!

Ecco un'occasione imperdibile per chi cerca una Smart TV di qualità senza spendere una fortuna: il modello Hisense 50A6N, un 50 pollici 4K, è ora disponibile a soli 254,99€, con uno sconto eccezionale del 38% rispetto al prezzo originale di 409€. Un'opportunità che combina risparmio e prestazioni di alto livello, perfetta per chi desidera un'esperienza di intrattenimento superiore.

Perché scegliere il Hisense 50A6N?

Questa Smart TV si distingue per le sue caratteristiche tecniche, solitamente riservate a modelli di fascia più alta. Il pannello Ultra HD 4K garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre tecnologie avanzate come Dolby Vision e HDR 10+ offrono una resa cromatica impeccabile e un contrasto superiore. Questi dettagli fanno davvero la differenza durante la visione di film o serie TV, rendendo ogni scena più vivida e realistica.

Un altro punto di forza è la retroilluminazione Direct LED, che assicura neri profondi e una luminosità uniforme su tutto lo schermo. Questo aspetto è particolarmente apprezzabile durante la visione in ambienti poco illuminati o nelle scene più scure, garantendo un'esperienza visiva sempre al top.

Perfetta anche per i gamer

Se sei un appassionato di videogiochi, la Smart TV Hisense saprà sorprenderti. Grazie alla modalità Game Plus, il televisore supporta funzionalità come VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode), riducendo al minimo l'input lag e migliorando la fluidità del gameplay. Queste caratteristiche la rendono un alleata ideale per sessioni di gioco reattive e coinvolgenti.

Il sistema operativo VIDAA U7 rende l'interfaccia semplice e veloce da utilizzare. Le principali piattaforme di streaming, come Netflix, YouTube e Prime Video, sono già preinstallate, mentre il telecomando con microfono integrato consente di utilizzare i comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa. In questo modo, potrai accedere ai tuoi contenuti preferiti in pochi secondi e senza complicazioni.

Non solo immagini di qualità: Hisense si distingue anche per l'audio, supportando la tecnologia DTS Virtual:X. Questa soluzione crea un effetto tridimensionale, elevando la qualità sonora durante la visione di film o contenuti con effetti complessi.

Compatibilità e garanzia

Grazie alla compatibilità con il nuovo standard DVB-T2/S2 HEVC 10, potrai accedere ai canali in alta definizione senza problemi. Inoltre, l'acquisto è reso ancora più sicuro dalla garanzia completa offerta da Hisense e dalla possibilità di reso entro 30 giorni.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per migliorare il tuo intrattenimento domestico. Scopri di più sulla Smart TV Hisense 50A6N e approfitta dell'offerta prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.