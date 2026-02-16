Flash Promo Aruba: 60% di sconto su hosting e domini

Le persone che intendono aprire un nuovo sito quest’anno possono approfittare dell’ultima flash promo di Aruba, grazie alla quale è possibile beneficiare del 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini. Per ottenere l’extra sconto in carrello è sufficiente utilizzare il codice promozionale FEBBRAIO26 nell’apposito campo al momento dell’acquisto.

L’extra sconto è valido su tutti i prodotti, anche quelli già scontati. Ad esempio, si può riscattare sul servizio che include dominio e casella di posta elettronica, sul servizio che comprende lo spazio di web hosting più tutta una serie di strumenti utile per crescere nel web, oppure ancora sul servizio che permette di aprire un nuovo e-commerce e guadagnarci da subito.

Tutti i servizi Aruba che rientrano nella Promo Flash

Segue ora una panoramica dettagliata dei servizi Aruba per cui vale l’utilizzo del coupon FEBBRAIO26 per un extra sconto in carrello del 60%.

Dominio con email : da 0,40 euro per il primo anno invece di 0,99 euro (al rinnovo 16,49 euro all’anno)

: da 0,40 euro per il primo anno invece di 0,99 euro (al rinnovo 16,49 euro all’anno) Hosting Easy Linux : da 3,96 euro per il primo anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro all’anno)

: da 3,96 euro per il primo anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro all’anno) Hosting per WordPress : da 4,76 euro per il primo anno invece di 11,90 euro (al rinnovo 49,99 euro all’anno)

: da 4,76 euro per il primo anno invece di 11,90 euro (al rinnovo 49,99 euro all’anno) Hosting Gestito Smart per WordPress : da 5,96 euro per il primo anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 79 euro all’anno)

: da 5,96 euro per il primo anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 79 euro all’anno) SuperSite Easy : da 7,16 euro per il primo anno invece di 17,90 euro (al rinnovo 54 euro all’anno)

: da 7,16 euro per il primo anno invece di 17,90 euro (al rinnovo 54 euro all’anno) SuperSite Professional : da 7,96 euro per il primo anno invece di 19,90 euro (al rinnovo 109 euro all’anno)

: da 7,96 euro per il primo anno invece di 19,90 euro (al rinnovo 109 euro all’anno) Hosting Gestito WooCommerce : da 31,96 euro per il primo anno invece di 79,90 euro (al rinnovo 249 euro all’anno)

: da 31,96 euro per il primo anno invece di 79,90 euro (al rinnovo 249 euro all’anno) Aruba Drive Easy : da 14 euro per il primo anno invece di 35 euro (al rinnovo 45 euro all’anno)

: da 14 euro per il primo anno invece di 35 euro (al rinnovo 45 euro all’anno) Aruba Drive Advanced : da 20 euro per il primo anno invece di 50 euro (al rinnovo 90 euro all’anno)

: da 20 euro per il primo anno invece di 50 euro (al rinnovo 90 euro all’anno) Hyper Hosting Linux : da 80 euro per il primo anno invece di 199 euro (al rinnovo 390 euro all’anno)

: da 80 euro per il primo anno invece di 199 euro (al rinnovo 390 euro all’anno) Hyper Hosting Gestito per WordPress: da 80 euro per il primo anno invece di 199 euro (al rinnovo 420 euro all’anno)

La promozione di Aruba terminerà il 18 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.