Mozilla estende nuovamente il supporto di Firefox su Windows 7

Tutti i browser più diffusi hanno abbandonato il supporto per Windows 7, 8 e 8.1 parecchio tempo fa. Tuttavia, c’è un solo browser che si rifiuta di rinunciare a quelle versioni non supportate. Infatti, Mozilla continua a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per Firefox 115 ESR su versioni di Windows ormai obsolete e non prevede di smettere nel prossimo futuro. All'inizio del 2023, Mozilla ha annunciato i piani per terminare gli aggiornamenti di Firefox su Windows 7 a settembre 2024. Tuttavia, alla data di scadenza Mozilla ha deciso di continuare ad aggiornare Firefox 115 ESR per altri sei mesi. Secondo l’azienda, ci sono ancora abbastanza utenti Firefox su Windows 7 da giustificare il supporto esteso. Ora, Mozilla ha annunciato che Firefox riceverà altri sei mesi di aggiornamenti di sicurezza.

Secondo il calendario ufficiale delle release, Firefox 115 ESR continuerà a ricevere aggiornamenti fino a settembre 2025. Inoltre, gli aggiornamenti potrebbero continuare anche dopo tale data, poiché Mozilla afferma che rivaluterà la decisione ad agosto. Secondo la società: “Abbiamo deciso di estendere il supporto per ESR 115 solo su Windows 7-8.1 e macOS 10.12-10.14 fino a settembre 2025. Rivaluteremo questa decisione ad agosto 2025 e annunceremo eventuali aggiornamenti sulla fine del ciclo di vita di ESR 115”.

Gli utenti dovrebbero comunque tenere presente che queste modifiche si applicano solo a Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e macOS 10.12, 10.13 e 10.14. Gli utenti di Firefox con sistemi operativi più moderni e ancora supportati possono passare a versioni più recenti. Al momento, Mozilla offre la versione 135 nel canale di rilascio e la versione 128 nell'Extended Support Release Channel. È possibile scaricare Firefox ESR dal sito web ufficiale. Per chi se lo fosse perso, Mozilla ha recentemente rilasciato Firefox 135 con un lungo elenco di modifiche. Poco dopo, è arrivata una versione di correzione dei bug nella versione 135.0.1 per risolvere diversi problemi con i menu a discesa, problemi di cronologia, bug con la ricerca e altro ancora.