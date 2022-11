Firefox: Total Cookie Protection di default su Android

Per tutti coloro che si servono di Firefox su Android è in arrivo un cambiamento decisamente importante. Mozilla ha infatti annunciato che la versione 107 del browser mobile - che è disponibile a partire da oggi, 15 novembre 2022 - porta in dote non solo varie correzioni di bug e miglioramenti, ma pure l'attivazione per impostazione predefinita della funzione Total Cookie Protection.

Firefox 107 per Android abilita Total Cookie Protection per impostazione predefinita

D'ora in avanti, dunque, non verrà offerta alcuna opzione in via separata per attivare la protezione totale dei cookie, in quanto parte integrante del sistema di protezione per il tracciamento. La funzione è progettata per scoraggiare le aziende traccianti a usare i cookie per tenere sotto controllo le preferenze di navigazione degli "internauti".

Total Cookie Protection funziona principalmente creando un cookie jar separato per ogni sito Web che viene visitato. Per cui, invece di consentire ai tracker di collegare il comportamento degli utenti su più siti, questi possono vedere solo quello sui singoli portali.

In tale maniera, nessun altro sito Web può accedere ai cookie jar che non sono assegnati e scoprire quali informazioni quelli di altri siti hanno su un dato utente. Ciò riduce significativamente il quantitativo di annunci invasivi e la quantità di informazioni che le aziende raccolgono sugli utenti.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, nel 2015 Mozilla ha implementato un imporante misura anti-tracking denominata Tracking Protection che consente agli utenti di abilitare il sistema di protezione dalle attività traccianti abilitando la navigazione privata. Nel 2019 ha poi aggiunto un sistema di protezione più avanzata per gli utenti, evitando che debbano farlo da soli. La stessa cosa, adesso, è stata fatta per Android.