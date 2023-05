Firefox: pubblicità invasiva per Mozilla VPN

Nel corso degli ultimi giorni, svariati utenti hanno iniziato a segnalare il palesarsi di un fastidioso banner pubblicitario in Firefox che suggerisce di utilizzare Mozilla VPN per ottenere un maggior grado di privacy in fase di navigazione. A causa delle numerose lamentele pervenute, però, Mozilla ha deciso di eliminare la pubblicità, ma eventualmente può essere bloccata attraverso le impostazioni avanzate del browser.

Firefox: pop-up della VPN troppo invasivo

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Mozilla VPN è un servizio disponibile in diversi paesi, anche in Italia, il quale sfrutta il protocollo WireGuard, consente di accedere ad oltre 500 server in 30 paesi e consente di collegare contemporaneamente fino a 5 dispositivi. È a pagamento e presenta un costo pari a 4,99 euro/mese se viene sottoscritto il piano annuale oppure 9,99 euro/mese se viene sottoscritto il piano mensile.

La VPN è stata recentemente pubblicizzata da Mozilla con la comparsa di un fastidioso pop-up in Firefox che impedisce di accedere all'interfaccia del browser e in alcuni casi viene addirittura mostrato un banner a schermo intero che blocca completamente il navigatore per un tempo massimo di 30 secondi.

Lo scenario è stato segnalato anche su Bugzilla, ma ha ricevuto il tag RESOLVED WORKSFORME, ovvero quello che sta ad indicare il funzionamento previsto. Mozilla ha poi fatto sapere che si è trattato in realtà di un esperimento, ma visto che il risultato non è stato quello auspicato la visualizzazione del pop-up è stata disattivata.

Come anticipato, gli utenti possono eventualmente decidere di intervenire sulle impostazioni avanzate del navigatore per bloccare la pubblicità, digitando about:config nella barra degli indirizzi di Firefox e impostare su false la voce browser.vpn_promo.enabled.