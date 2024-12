Firefox prova ancora ad essere il browser predefinito su Windows

Google domina senza dubbio il mercato dei browser desktop, mentre Microsoft Edge ha mostrato una crescita notevole negli ultimi tempi. Tuttavia, Firefox continua ad affrontare sfide nell'attrarre nuovi utenti. Nel tentativo di invertire la tendenza, Mozilla sta testando un nuovo approccio che potrebbe convincere più persone a cambiare il loro browser predefinito su Windows 11 durante l'installazione del browser.

Come riportato dalla redazione di Bleeping Computer, installando la versione beta di del browser si può notare una nuova schermata di configurazione che aiuta a personalizzare il browser subito dopo averlo installato. Evidenzia che Firefox è supportato da un'organizzazione non-profit e lavora per proteggere la tua privacy impedendo alle aziende tracciare gli utenti segretamente online. La schermata offre tre opzioni: aggiungere Firefox alla barra delle applicazioni, impostarlo come browser predefinito e importare dati da un altro browser. Tutte queste opzioni sono state abilitate di default. Si tratta di un approccio aggressivo da parte di Mozilla, che in precedenza aveva criticato Microsoft per l'utilizzo di opzioni preselezionate.

Firefox: modifica attualmente attiva solo nella versione Nightly

Questa modifica è legata a un altro esperimento che mira a semplificare il processo di onboarding per gli utenti che scaricano il browser tramite campagne di marketing speciali. Se un utente sceglie di installare Firefox da una campagna che lo pubblicizza come "browser predefinito", Firefox ora gestirà automaticamente il processo di installazione, eliminando la necessità di una configurazione manuale. Ciò funziona incorporando un identificatore univoco, chiamato ID campagna di attribuzione, nel leggero "stub installer" che si scarica dal sito web di Mozilla.

Quando gli utenti eseguono Firefox per la prima volta, il browser rileva questo identificatore. Se questo corrisponde alla campagna "imposta Firefox come browser predefinito", il browser avvia un'attività in background per impostarsi come predefinito sul sistema dell'utente. Come riportato da WindowsReport, la funzionalità è attualmente in fase di test in Firefox Nightly e Beta di Firefox. Questa versione risolvere eventuali problemi prima che diventi ampiamente disponibile nella versione finale (la prossima sarà Firefox 135).