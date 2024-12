Firefox passerà da solo in modalità desktop su tablet Android

Mozilla cambia il modo in cui vengono visualizzati i siti web su Firefox per Android. Secondo quanto riportato nel changelog dell’ultima versione del browser, la v. 133 carica ora automaticamente i siti web nelle loro versioni desktop per impostazione predefinita. In precedenza, il browser visualizzava per impostazione predefinita i siti web nelle loro versioni ottimizzate per dispositivi mobili su dispositivi con schermi più grandi. Ciò ha portato a un'esperienza di navigazione non ottimale, poiché i siti web per dispositivi mobili spesso appaiono mal progettati e poco ottimizzati su schermi più grandi. L'ultimo aggiornamento mira a correggere questo problema. Sebbene l’update della modalità desktop sia un cambiamento gradito, è importante notare che non tutti i siti web sono ottimizzati per la visualizzazione desktop.

Firefox: nuova impostazione di default anche sugli smartphone pieghevoli

Alcuni siti web potrebbero mostrare problemi di formattazione o di layout quando vengono visualizzati in modalità desktop. Tuttavia, Firefox consente agli utenti di passare manualmente dalla modalità mobile a quella desktop tramite il menu Impostazioni sito. Come riportato sul changelog ufficiale: “la navigazione in modalità desktop è ora abilitata di default per i dispositivi di grandi dimensioni. Ciò può essere controllato tramite una preferenza in Impostazioni in "Impostazioni sito" precedentemente denominata "Autorizzazioni sito". Questo aggiornamento avvicina Firefox al suo rivale, Google Chrome, che ha introdotto una funzionalità simile per i tablet Android premium lo scorso anno.

Tuttavia, Firefox fa un ulteriore passo avanti abilitando la modalità desktop per tutti i dispositivi Android con schermo grande, inclusi i pieghevoli. Ciò significa che gli utenti di dispositivi come Pixel 9 Pro Fold possono ora godere di un'esperienza di navigazione desktop completa. Dall’altro lato, Chrome non supporta questa funzionalità sui pieghevoli. Oltre all'aggiornamento della modalità desktop, Firefox v133 ha anche introdotto una nuova funzionalità di privacy che si allinea alle capacità di mascheramento degli appunti di Android. I contenuti copiati dalla modalità di navigazione privata di Firefox saranno ora contrassegnati come "sensibili" per impostazione predefinita. Ciò impedisce che frammenti di testo copiato appaiano nelle anteprime delle notifiche, aggiungendo un ulteriore livello di privacy per gli utenti della navigazione privata.