Firefox 133: rilasciata nuova versione beta testing

Con Firefox 132 rilasciato ufficialmente, Mozilla ha promosso la prossima versione principale del suo browser web open source al canale beta per test pubblici. Firefox 133 promette il supporto per i gesti di attesa del touchpad su Linux. Ciò consente agli utenti di interrompere lo scorrimento cinetico (momentum) posizionando due dita sul touchpad. Vi è poi la possibilità di mostrare le schede da altri dispositivi nel menu di panoramica delle schede. Infine, l’update abilita Canvas2D accelerato da GPU per impostazione predefinita su Windows. Per gli utenti Android, Firefox 133 promette di abilitare la navigazione in modalità desktop per impostazione predefinita per i dispositivi di grandi dimensioni. Inoltre, abilita il supporto per la gestione del testo copiato negli appunti durante la navigazione in modalità Navigazione privata come contenuto sensibile.

Firefox 133 promette anche di migliorare il supporto per macOS Sonoma affrontando due problemi relativi al selettore emoji. Inoltre, regola il valore dell'attributo "expire" per i cookie aggiungendo il delta tra l'ora del server e quella locale. Come ricordato dalla stessa Mozilla: "Se l'ora corrente è impostata in futuro, consideriamo validi i cookie che non sono scaduti per il server". Un'altra nuova funzionalità di questo aggiornamento è l'opzione "Mostra termini di ricerca nella barra degli indirizzi nelle pagine dei risultati", abilitata di default nelle impostazioni di Ricerca. Inoltre, funzionalità Cookie Banner Blocker, che ordina a Firefox di rifiutare automaticamente i banner dei cookie per l’utente, è di nuovo presente nella versione beta.

Firefox 133: le possibili novità in arrivo per gli sviluppatori web

Per gli sviluppatori web, Firefox 133 promette il supporto per l'opzione keepalive nella Fetch API. Questa consente loro di effettuare richieste HTTP che possono continuare a essere eseguite anche dopo che la pagina è stata scaricata. L’update offre anche il supporto per la Permissions API in Worker Context e il supporto per la decodifica delle immagini come parte della WebCodecs API. Inoltre, Firefox 133 invierà eventi beforetoggle appena prima dell'apertura di una finestra di dialogo ed eventi toggle dopo la chiusura della finestra di dialogo, in linea con il comportamento dei popover. Infine, aggiungerà metodi su UInt8Array per convertire da e verso le codifiche Base64 ed esadecimale come implementazione di una proposta TC39 di Fase 3.

Mozilla prevede di rilasciare Firefox 133 il 26 novembre 2024, insieme alle versioni Firefox 115.18 e Firefox 128.5 ESR. Fino ad allora, è possibile scaricare l'ultima versione beta di Firefox 133 dal sito web ufficiale. Come al solito è bene tenere presente che si tratta di versioni pre-release, da non utilizzare per lavori di produzione.