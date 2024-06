Firefox consente di scegliere il chatbot AI nelle build Nightly

Negli ultimi tempi, molti browser hanno aggiunto funzionalità AI, anche se non richieste. Mozilla ha deciso di cambiare rotta, dando la possibilità agli utenti di attivare o no tali funzioni. La società ha infatti annunciato che sta lanciando un esperimento opt-in che offre l'accesso a diversi servizi di intelligenza artificiale in Nightly, la versione sperimentale di Firefox. L'azienda prevede di migliorare l'esperienza prima di portarla sulla versione beta e poi nelle versioni finali di Firefox. Gli utenti che hanno aderito potranno scegliere il proprio chatbot AI preferito. Le offerte iniziali di Mozilla includono ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat e Le Chat Mistral. La società prevede di continuare ad aggiungere servizi di intelligenza artificiale.

Come ha rivelato il vicepresidente senior di Firefox, Ian Carmichael, in un post sul blog: “offrire scelta nei servizi di intelligenza artificiale è importante per molte ragioni. In primo luogo, si sarà in grado di scegliere il servizio che funziona meglio per te e non essere vincolato a un unico fornitore. In secondo luogo, tutti questi modelli sono ancora in fase di sviluppo e miglioramento. Nessuno è perfetto e ognuno ha i suoi punti di forza e di debolezza unici. Offrire opzioni offre alle persone l’opportunità di sperimentare molti servizi per trovare quello più utile a risolvere il problema che hanno”.

Firefox: si potranno provare diversi chatbot e scegliere il preferito

Dopo aver scelto il servizio AI preferito, gli utenti potranno chiedere al chatbot di riassumere le informazioni su una pagina web, semplificare il linguaggio o testare la propria conoscenza delle informazioni. L'idea alla base della nuova offerta è quella di consentire agli utenti di provare diversi chatbot e scegliere quello che preferiscono. Firefox rileva che l'offerta è facoltativa, quindi non è necessario sceglierne una. Il lancio della nuova esperienza arriva quando aziende come Google e Microsoft hanno aggiunto chatbot AI ai loro browser. Le startup di browser come Opera e DuckDuckGo hanno anche aggiunto chatbot AI che possono aiutare gli utenti rispondendo a domande e non solo.