Firefox 136: update con schede verticali e novità per Linux

Un mese dopo aver rilasciato la versione 135, Mozilla ha lanciato Firefox 136, l'ultimo aggiornamento del suo popolare browser web open source. La grande novità è l'introduzione del supporto per le schede verticali, che ora consente di visualizzare le schede sul lato sinistro (predefinito) o destro. Per attivarle, basta accedere alle "Impostazioni" e trovare la sezione "Layout del browser". In seguito, bisognerà selezionare l'opzione "Mostra barra laterale" e fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della barra laterale o della barra degli strumenti. Da lì, selezionare "Attiva schede verticali" o "Personalizza barra laterale" per modificare le cose come preferisci.

Con Firefox 136, gli utenti macOS possono aspettarsi un consumo energetico inferiore. Alcune attività in background vengono infatti spostate senza problemi su core a basso consumo. Tra l’altro, l’update introduce la riproduzione accelerata tramite hardware di video HEVC è su macOS. Inoltre, i possessori di GPU AMD su Linux ottengono il supporto per la decodifica video tramite hardware per un'esperienza visiva fluida. Vale la pena notare che Firefox 136 ha modificato il comportamento della funzionalità HTTPS-First (che dà priorità alle connessioni crittografate). Quando gli utenti visitano un sito web, il browser tenterà di caricarlo tramite HTTPS per impostazione predefinita. Tuttavia, se la versione sicura non è disponibile, Firefox tornerà a HTTP, mantenendo l'accessibilità senza interrompere l'esperienza utente. Inoltre, gli utenti Android che incontrano siti web problematici possono ora condividere feedback dettagliati tramite Web Compatibility Reporting Tool.

Firefox 136: le nuove modifiche per gli sviluppatori e gli utenti macOS

Gli utenti attenti alla privacy apprezzeranno Smartblock Embeds, che consente lo sblocco selettivo degli incorporamenti dei social media in Enhanced Tracking Protection Strict Mode e Private Browsing. Inoltre, con Firefox 136, la copia delle immagini ora è impostata di default su PNG per preservare la trasparenza. Inoltre, la gestione dei banner dei cookie in Private Browsing è ora disabilitata di default ma può essere abilitata manualmente tramite "about:config". Su macOS, si avranno installazioni più rapide, grazie alla compressione LZMA nei pacchetti DMG. Dal lato dello sviluppatore, l'editor del debugger integrato ora utilizza CodeMirror 6, promettendo prestazioni migliori. Dal lato della piattaforma web, il supporto per l'oggetto "Intl.DurationFormat", la pseudo-classe CSS :open e l'API CookieStore aprono nuove possibilità per le applicazioni web moderne.

Infine, gli utenti che lavorano con video su WebRTC, saranno contenti che Firefox 136 ora supporti simulcast per H264, oltre a inviare e ricevere flussi AV1. Gli utenti Linux possono scaricare il nuovo aggiornamento dal server di Mozilla. Chi possiede un computer con sistema Windows e macOS può invece sfruttare l’aggiornamento OTA. Infine, gli utenti di distribuzioni Linux rolling-release dovrebbero cercare il nuovo Firefox 136 come aggiornamento nei loro repository nei prossimi giorni.