Firefox 135: Mozilla rilascia la nuova versione del suo browser

Mozilla ha rilasciato una nuova versione del suo browser, ovvero Firefox 135. L’aggiornamento include modifiche al comportamento di chiusura delle schede su macOS e Linux. Inoltre, aggiunge un'app migliorata della trasparenza dei certificati e diverse modifiche nascoste volte a contrastare le manipolazioni dannose della cronologia. Gli utenti possono ora chiudere solo la scheda corrente invece di terminare l'intera sessione quando si usa la scorciatoia da tastiera Esci su una finestra con più schede aperte. Per quanto riguarda la sicurezza, Mozilla ha implementato nuove misure per impedire ai siti di sovraccaricare la cronologia Indietro inviando ripetutamente visite spam in un breve lasso di tempo. Per chi usa Firefox su Android, ora c'è un modo semplice per aiutare Mozilla a rintracciare e risolvere gli arresti anomali. Scegliendo l’impostazione "Invia automaticamente segnalazioni di arresti anomali", gli utenti possono condividere i dettagli degli arresti anomali, accelerando il processo di risoluzione dei bug.

Inoltre, Firefox 135 ora impone la trasparenza dei certificati per le piattaforme desktop. In termini più semplici, i server web devono dimostrare che i loro certificati di sicurezza sono divulgati pubblicamente e verificabili prima che Firefox li consideri attendibili. Questa funzionalità riguarda i server che utilizzano certificati emessi da un'autorità di certificazione nel programma Root CA di Mozilla. Inoltre, rafforza la protezione contro certificati non autorizzati o fraudolenti. La voce di menu precedentemente denominata "Copia senza tracciamento del sito" è stata rinominata "Copia collegamento pulito". Sebbene il nome sia cambiato, la funzionalità mantiene il suo scopo di eliminare i parametri di tracciamento noti dagli URL. Inoltre, questa opzione può ora essere utilizzata su collegamenti di testo normale, rendendola più versatile. Vale la pena notare anche che i binari Linux sono ora distribuiti nel formato XZ, in sostituzione del vecchio formato BZ2.

Firefox 135: i bugfix e le altre modifiche introdotte

Firefox 135 risolve un problema relativo all’uso improprio dell'API della cronologia da parte di alcuni siti web per generare voci di cronologia eccessive. Il browser ora salta le voci indesiderate senza interazione diretta dell'utente, portando a una cronologia di navigazione più coerente. Gli sviluppatori possono ora trarre vantaggio dai valori di coordinate frazionari negli attributi PointerEvent anziché solo da numeri interi. Questa modifica consente una maggiore precisione quando sono coinvolte transizioni CSS o zoom, migliorando le interazioni degli utenti nelle applicazioni web.

Inoltre, il comportamento degli eventi mouseenter, mouseleave, pointerenter e pointerleave è stato perfezionato per una migliore conformità con gli standard web. Questo aggiornamento garantisce una gestione degli eventi più prevedibile quando l'ultimo mouseover o pointerover event target viene rimosso dalla pagina. La nuova versione di Mozilla Firefox è già disponibile per Windows e macOS in modalità OTA e dai repository di Mozilla. Gli utenti di distribuzioni Linux rolling release dovrebbero cercarla come aggiornamento nei loro repository nei prossimi giorni.