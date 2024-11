Firefox 134 Beta migliora gesture del touchpad su Linux

Il recente Firefox 133 è già disponibile come ultima versione stabile del browser web open source utilizzato di default su tutte le distribuzioni GNU/Linux. Oltre a ciò, Mozilla ha anche rilasciato nel canale beta prossima versione principale, ovvero Firefox 134. Ad oggi sembra essere un piccolo aggiornamento che offre in primis il supporto per i gesti di attesa del touchpad su Linux. Ciò consentirà agli utenti di interrompere lo scorrimento cinetico (momentum) posizionando due dita sul touchpad. Questa funzionalità era inizialmente pianificata per Firefox 133, ma è stata ritardata perché necessaria per i test. Con Firefox 134 Beta, Mozilla seguirà anche più da vicino la specifica HTML del modello per l'attivazione temporanea dell'utente. Mozilla afferma che "questa modifica rende il blocco dei pop-up meno rigoroso nei casi in cui le versioni precedenti di Firefox erano eccessivamente aggressive, riducendo i prompt di blocco errati".

Firefox 134 Beta: Cookie Banner Blocker ancora disponibile in questa versione

Firefox 134 Beta promette anche di implementare il supporto hardware HEVC per gli utenti Windows. Per gli sviluppatori web, questo update promette il supporto per il metodo statico RegExp.escape() che può essere utilizzato per eseguire l'escape di qualsiasi potenziale carattere di sintassi regex in una stringa, restituendo una nuova stringa che può essere utilizzata in modo sicuro come modello letterale per il costruttore RegExp(). Inoltre, Firefox 134 Beta promette il supporto per il metodo di convenienza Promise.try(). Questo consente agli sviluppatori web di utilizzare la promise semantic (.then(), .catch()) per gestire il risultato di qualsiasi tipo di metodo. Inoltre, include il supporto per Intl.DurationFormat, che consente la formattazione delle durate in base alle impostazioni locali.

Ancora una volta, la tanto attesa funzionalità Cookie Banner Blocker, che ordina a Firefox di rifiutare automaticamente i banner dei cookie al posto dell’utente, è nuovamente presente. Firefox 134 Beta aggiunge anche a una nuova opzione "Mostra termini di ricerca nella barra degli indirizzi nelle pagine dei risultati" nelle impostazioni di ricerca (abilitata di default). Purtroppo, le funzionalità di raggruppamento delle schede e le schede verticali non saranno introdotte per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile abilitare tali funzionalità da about:config impostando le opzioni browser.tabs.groups.enabled e sidebar.verticalTabs da false a true. Mozilla prevede di rilasciare Firefox 134 il 7 gennaio 2025, insieme alle versioni Firefox 115.19 e Firefox 128.6 ESR. Fino ad allora, gli utenti possono scaricare Firefox 134 Beta dal sito web ufficiale. Come al solito è bene tenere presente che si tratta di versioni pre-release, quindi è consigliato non utilizzarle per lavori di produzione.