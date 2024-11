Firefox 133: Mozilla rilascia nuovo update del suo browser web

Mozilla ha pubblicato le build finali del browser web Firefox 133, scaricabili dal server di download ufficiale per i sistemi Linux, macOS e Windows. Le caratteristiche principali di Mozilla Firefox 133 includono la possibilità di mostrare le schede di altri dispositivi nel menu Panoramica schede, Canvas2D accelerato da GPU abilitato di default per gli utenti Windows e Bounce Tracking Protection. Quest’ultima è una nuova funzionalità anti-tracciamento abilitata nella modalità Strict di ETP (Enhanced Tracking Protection). Come riportato da Mozilla sul suo blog: "Questa protezione rileva i tracker di rimbalzo in base al comportamento di reindirizzamento e periodicamente elimina i cookie e i dati del sito per impedire il tracciamento".

Il nuovo Firefox 133 apporta anche due interessanti modifiche per gli utenti Android. La prima è l'abilitazione della modalità desktop di default per i dispositivi di grandi dimensioni. Vi è poi la possibilità di gestire il testo copiato negli appunti come contenuto sensibile durante la navigazione sul web in modalità Navigazione privata. Oltre a ciò, questa nuova versione di Firefox migliora il supporto per macOS Sonoma risolvendo due problemi relativi al selettore emoji. Inoltre, regola il valore dell'attributo "expire" per i cookie aggiungendo il delta tra l'ora del server e quella locale. Infine, migliora la funzionalità "Picture-in-Picture" in Firefox Labs in modo che sia più affidabile su più siti web.

Per gli sviluppatori web, Firefox 133 aggiunge il supporto per l'opzione keepalive nella Fetch API. Questa consente di effettuare richieste HTTP che possono continuare a essere eseguite anche dopo che la pagina è stata scaricata. L’aggiornamento introduce poi il supporto per la Permissions API in Worker Context e il supporto per la decodifica delle immagini come parte della WebCodecs API. Infine, Firefox invia eventi beforetoggle appena prima dell'apertura di una finestra di dialogo ed eventi toggle dopo la chiusura della finestra di dialogo per riprodurre il comportamento dei popover e aggiunge metodi su UInt8Array. Ciò permette di convertire da e verso le codifiche Base64 ed esadecimale come implementazione di una proposta TC39 di Fase 3. Oltre alla versione Firefox 133, Mozilla ha rilasciato Firefox 115.18 e Firefox 128.5 ESR (Extended Support Release). Tali installazioni sono aggiornabili tramite il sistema OTA (Over-the-Air).