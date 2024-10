Mozilla Firefox: disponibile la versione 132, ecco cosa cambia

Mozilla ha recentemente annunciato il rilascio della versione finale di Firefox 132, rendendo disponibile l'aggiornamento per tutte le piattaforme supportate. Questo nuovo aggiornamento porta con sé una serie di miglioramenti e funzionalità innovative.

Una delle novità più rilevanti è l'introduzione della modalità Strict di Enhanced Tracking Protection, che consente di bloccare l'accesso ai cookie di terze parti. Questa misura migliora significativamente la privacy degli utenti, riducendo il tracciamento non desiderato durante la navigazione.

Inoltre, il browser ora è in grado di bloccare i favicon serviti tramite HTTP se non vengono trasmessi tramite HTTPS, contribuendo così a una navigazione più sicura. È stata anche attivata la renderizzazione hardware accelerata da parte di WebRender per la maggior parte dei primitivi filtro SVG, garantendo migliori prestazioni per i contenuti grafici più complessi.

Ulteriori migliorie introdotte con la versione 132 di Firefox

Firefox 132 ha inoltre migliorato la funzionalità "Copia senza tracciamento del sito", rendendo l'opzione grigia nel menu contestuale quando non si trovano parametri di tracciamento. Gli utenti di macOS e Windows potranno beneficiare del supporto per il Wide Color Gamut WebGL, mentre quelli su Android hanno ora la possibilità di ridimensionare il viewport visivo di una pagina quando la tastiera è attiva, facilitando l'interazione con i contenuti.

Per i web developer, Firefox 132 offre un meccanismo di scambio di chiavi post-quantum per TLS 1.3, supporta il metodo requestVideoFrameCallback() per ottimizzare l'elaborazione video e consente l'uso dell'attributo fetchpriority per gestire il caricamento delle risorse in modo più efficiente. È importante notare che Mozilla ha deciso di rimuovere il supporto per HTTP/2 Push a causa di problemi di compatibilità riscontrati su vari siti web.

L'ufficializzazione del rilascio di Firefox 132 è attesa per oggi, 29 ottobre 2024, e comprenderà anche le versioni Firefox 128.4 e Firefox 115.17 ESR. Nel frattempo, gli utenti possono già scaricare i binari di Firefox 132 direttamente dal server di download di Mozilla.