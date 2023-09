macOS Sonoma: il nuovo OS Apple è finalmente arrivato

Dopo l’annuncio dello scorso 12 settembre, giorno di presentazione di iPhone 15, adesso Apple ha reso disponibile in via ufficiale l’aggiornamento a macOS Sonoma. Si tratta come sempre di un update gratuito, che introduce alcune importanti novità, come ad esempio i widget desktop e nuovi screensaver. Inoltre, macOS Sonoma (chiamato così in onore dell’omonima città californiana) migliorerà l’esperienza degli utenti anche per quanto riguarda la produttività, l’uso di Safari naturalmente, anche la sezione gaming.

Cosa cambia con macOS Sonoma

Come già accennato, i widget sono una delle grandi di macOS Sonoma. Questi possono infatti essere posizionati direttamente sul desktop, fondendosi con lo schermo mentre sono aperte le varie finestre. Essendo interattivi, gli utenti possono utilizzarli per creare promemoria, riprodurre contenuti multimediali ed eseguire altre attività. Infine, grazie a Continuity, è possibile usare i widget di iPhone su Mac. Per quanto riguarda agli screensaver, adesso sono presenti video al rallenty con immagini di splendidi luoghi di tutto il mondo, tra cui le 12 colline di Sonoma. Apple ha poi potenziato le videoconferenze, consentendo a chi parla di condividere più efficacemente il proprio lavoro e agli altri di usare reazioni in 3D. Anche Safari è stato migliorato. I profili possono mantenere la navigazione separata a seconda degli argomenti, la Navigazione privata è ancora più sicura e, infine, gli utenti possono aggiungere dei siti web al Dock, come se fossero app.

macOS Sonoma introduce novità importanti anche per il settore gaming, per un’esperienza di gioco più coinvolgente. Il sistema supporta meglio i giochi impegnativi, fornisce frame rate più costanti e riduce la latenza di input e audio con controller e AirPods. Infine, con questo Big Update Apple ha migliorato anche la sicurezza, consentendo agli utenti di condividere una serie di password con amici e familiari. Chiunque nel gruppo può aggiungere e modificare password in tutta sicurezza, grazie alla crittografia end-to-end del portachiavi iCloud. Per scaricare e installare macOS Sonoma, basta accedere alle Preferenze di sistema, selezionare su Aggiornamento software e, una volta trovato, cliccare su Aggiorna ora.