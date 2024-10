Firefox 132 Beta introduce il blocco ai cookie di terze parti

Con la versione di Firefox 131 lanciata su tutte le piattaforme supportate, Mozilla ha promosso la prossima versione, Firefox 132 Beta per i test pubblici. Questo aggiornamento aggiunge il supporto per bloccare l'accesso ai cookie di terze parti con la modalità Strict di Enhanced Tracking Protection. Include poi il supporto per bloccare le favicon HTTP se non vengono servite su HTTPS e l'abilitazione del rendering con accelerazione hardware WebRender per la maggior parte delle SVG Filter Primitives per migliorare le prestazioni di alcuni contenuti ad alto contenuto grafico.

La prossima versione di Firefox risolve un problema con il valore dell'attributo "expire" per i cookie aggiungendo il delta tra il server e l'ora locale. Inoltre, rimuove il supporto per il protocollo Push HTTP/2 a causa di problemi di compatibilità con vari siti web. Per gli utenti Android, Firefox 132 Beta promette la possibilità di ridimensionare il visual viewport di una pagina web quando viene mostrata la tastiera del software ma non il viewport di layout. Questa modifica eviterà un costoso reflow e fornirà un layout più utilizzabile su molte pagine, ha affermato Mozilla.

Firefox 132 Beta: le altre novità della nuova versione

Per gli sviluppatori web, Firefox 132 Beta offre il supporto per un meccanismo di scambio di chiavi post-quantistico per TLS 1.3 (mlkem768x25519). Vi è poi il supporto per il metodo requestVideoFrameCallback() sull'interfaccia HTMLVideoElement per eseguire operazioni efficienti su ciascun fotogramma video, il supporto per il metodo getCapabilities, che consente alle app di raccogliere le funzionalità multimediali supportate per MediaStreamTrack live e il supporto per l'attributo fetchpriority. Ancora una volta, l’attesa funzionalità Cookie Banner Blocker, che ordina a Firefox di rifiutare automaticamente i cookie banner, è presente nella versione beta. Tuttavia, molto probabilmente non sarà inclusa nella versione finale.

Mozilla prevede di rilasciare Firefox 132 alla fine di questo mese, il 29 ottobre 2024, insieme alle versioni Firefox 128.4 e Firefox 115.17 ESR. Fino ad allora, è possibile provare la versione Firefox 132 Beta scaricando i file binari dal sito ufficiale. Prima di installarla sul proprio PC è bene tenere presente che si tratta di una versione pre-release, che potrebbe causare bug e perdita di dati.