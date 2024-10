Firefox 131: rilascio ufficiale con maggiore privacy per gli utenti

Mozilla ha appena rilasciato il nuovo aggiornamento del suo browser web, ovvero Firefox 131. Questo update introduce permessi temporanei per il sito, come la geolocalizzazione, che verrà automaticamente rimossa dopo un'ora o quando la scheda viene chiusa. Tra l’altro, viene incluso anche il supporto per frammenti di testo. Ciò consentirà agli utenti di collegarsi direttamente a una porzione specifica di testo in un documento web tramite uno speciale frammento di URL. Questa versione migliora anche la funzionalità di traduzione integrata ricordando le lingue utilizzate in precedenza per le traduzioni quando si suggerisce una lingua di traduzione predefinita. Inoltre, reintroduce la possibilità di navigare nella home page del motore di ricerca cliccando sulle icone della barra di ricerca con un tasto MAIUSC modificatore.

Mozilla Firefox 131: tutte le funzionalità introdotte

Il nuovo Mozilla Firefox 131 ora visualizzerà un'anteprima del contenuto di una scheda quando si passa il mouse su una scheda non evidenziata. La nuova funzionalità di anteprima della scheda può essere disattivata in Impostazioni, Generali e poi Schede. Infine, basterà soltanto deselezionare l'opzione "Mostra un'anteprima dell'immagine quando si passa il mouse su una scheda". Per gli utenti Android, Firefox 131 consente la protezione contro i rilevatori di impronte digitali sospetti mediante opzioni di protezione dal tracciamento avanzate, personalizzate e rigorose. Infine, introduce anche il supporto per il salvataggio dei segnalibri nella cartella in cui è stato salvato l'ultimo preferito.

Per gli sviluppatori web, Firefox 131 offre il supporto per CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State). Ciò consente loro di scegliere un cookie in un archivio partizionato per sito di primo livello, la possibilità di rifiutare i cookie SameSite=None quando non è incluso alcun attributo Secure e altri aggiornamenti SVG 2 deprecando alcuni elementi. Il nuovo update risolve un crash che si verificava per gli utenti Wayland quando utilizzavano i driver grafici NVIDIA più recenti. Include poi un'opzione Azione in Impostazioni, Cerca e Collegamenti di ricerca. Il nuovo update è già disponibile via OTA (Over-the-Air) sulle piattaforme supportate. Firefox 131 sarà accompagnato dalle versioni Firefox 115.16 e Firefox 128.3 ESR (Extended Support Release).