Firefox 132.0.1 corregge bug di riproduzione video e per i temi

La scorsa settimana, Mozilla ha rilasciato un importante aggiornamento delle funzionalità per il suo browser Firefox . La versione 132 è arrivata con la riproduzione di contenuti multimediali crittografati Microsoft PlayRead su Windows, consentendo lo streaming di contenuti protetti da DRM in risoluzione fino a 4K. Ora, diversi giorni dopo, l’azienda è tornata con un altro aggiornamento, questa volta minore. La nuova versione Firefox 132.0.1 è già disponibile per il download e il suo changelog contiene solo due correzioni di bug.

Firefox 132.0.1: i dettagli del nuovo aggiornamento minore

In primis, Mozilla risolve i bug di riproduzione video intermittente su alcuni siti web che mostrano l’errore: "la riproduzione multimediale è stata interrotta a causa di un problema di corruzione o perché il media utilizzato presenta funzionalità non supportate dal tuo browser". La seconda correzione risolve un bug per cui il browser non riesce a mantenere il suo tema, con sfarfallio all'avvio o sparisce del tutto. Se riscontri uno di questi due bug, Firefox 132.0.1 è qui per salvarti la giornata. Come riportato sul changelog ufficiale: “Versione 132.0.1, offerta per la prima volta agli utenti del canale Release il 4 novembre 2024. Risolti i problemi che causavano problemi di riproduzione video intermittente su alcuni siti. (Bug 1928484, Bug 1928798). Risolto un problema che causava il ripristino dei temi ai valori predefiniti dopo il riavvio di Firefox, in particolare quando si utilizzava il componente aggiuntivo Firefox Color. (Bug 1928082)”.

Oltre alle due correzioni, Firefox 132.0.1 non contiene altre modifiche, patch di sicurezza, miglioramenti aziendali o modifiche alla piattaforma web. Per saperne di più sulla versione principale, è possibile consultare questo articolo dedicato. Gli utenti possono scaricare l’ultimo aggiornamento di Firefox dal sito web ufficiale o dal Microsoft Store. Gli utenti che hanno già installato il browser possono aggiornarlo in modo semplice. Basta infatti cliccare sull’icona del Menu (in alto a destra), poi selezionare Aiuto e, infine, Informazioni su Firefox. Terminato l’aggiornamento sarà necessario riavviare il browser.