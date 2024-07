Chrome continuerà a supportare cookie di terze parti

Nel gennaio 2020, Google ha annunciato che avrebbe iniziato a eliminare gradualmente il supporto per l'utilizzo di cookie di terze parti nel suo browser web Chrome. All'epoca, Google dichiarò che il suo piano faceva parte del programma Privacy Sandbox annunciato nell'agosto 2019. Inoltre, l'eliminazione dei cookie di terze parti in Chrome avrebbe reso più sicura la navigazione sul web. Il piano iniziale era quello di terminare lentamente il supporto per i cookie di terze parti in Chrome nel 2022. Tuttavia, la tempistica per tali piani continuava a essere posticipata da Chrome. Più recentemente, nel 2022, la società ha dichiarato che avrebbe finalmente eliminato gradualmente i cookie di terze parti in Chrome entro la fine del 2024. Adesso Google ha annunciato un completo dietrofront, affermando di avere ora un nuovo piano per la sua iniziativa Privacy Sandbox. Tale piano include il mantenimento del supporto per i cookie di terze parti.

Chrome: consentire agli utenti di fare una scelta informata quando navigano

In un post sul blog, Google ha affermato che i primi test delle sue API Privacy Sandbox di Chrome hanno dimostrato che i suoi sforzi per aumentare la privacy online offrendo allo stesso tempo agli inserzionisti modi per monetizzare "hanno il potenziale per raggiungere questi risultati". Tuttavia, ha anche ammesso che l’implementazione di queste API richiederebbe “un lavoro significativo da parte di molti partecipanti” per raggiungere i propri obiettivi. Google ha dichiarato che ora ha un nuovo piano. Come riportato sul blog: “invece di deprecare i cookie di terze parti, introdurremmo una nuova esperienza in Chrome. Questa dovrebbe consentire alle persone di fare una scelta informata che si applica a tutta la loro navigazione sul Web. Inoltre, gli utenti sarebbero in grado di modificare tale scelta in qualsiasi momento. Stiamo discutendo questo nuovo percorso con le autorità di regolamentazione e ci impegneremo con il settore mentre lo implementiamo”.

La società ha aggiunto che non abbandonerà le sue API Privacy Sandbox, affermando che continuerà a svilupparle e ad apportare miglioramenti. Big G ha inoltre in programma di aggiungere ulteriori funzionalità di privacy in Chrome, inclusa la protezione IP per la modalità di navigazione in incognito del browser.