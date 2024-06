Firefox 127.01: risolti i problemi di installazione dell’update

All'inizio del mese, Mozilla ha rilasciato un nuovo importante aggiornamento di funzionalità per il suo browser nel canale Release. La versione Firefox 127 ha apportato un paio di modifiche notevoli e nuove funzionalità, come l'avvio automatico su Windows, una protezione aggiuntiva tramite password per una maggiore sicurezza e una serie di correzioni di bug. Ora, a distanza di qualche giorno, Mozilla ha pubblicato un altro aggiornamento, questa volta minore, ovvero Firefox 127.01.

Il changelog ufficiale pubblicato da Mozilla ha mostrato le novità di questa nuova versione. Secondo quanto riportato, Firefox 127.0.1 risolve un problema per cui gli utenti con una password primaria impostata sul proprio profilo potevano perdere la precedente sessione di schede durante l'aggiornamento se ignoravano la richiesta della password primaria (bug 1901899). Inoltre, è stato corretto un problema per cui gli utenti Linux con accessibility.monoaudio.enable impostato su true riscontravano un audio rallentato (bug 1900972). Il nuovo aggiornamento risolve un problema per cui, in alcune circostanze, il programma di installazione di Firefox su Windows non riusciva a completare l'installazione (bug 1896868). Infine, è stato corretto un problema che faceva sì che Firefox rifiutasse erroneamente i cookie per alcuni siti web (bug 1901325).

Gli utenti esistenti di Firefox possono continuare a utilizzare il browser senza dover fare nulla. Infatti, Questo si aggiornerà in background e passerà alla versione più recente al successivo riavvio del computer. Tuttavia, è possibile accelerare il processo di aggiornamento andando su Menu, poi Aiuto e, infine, Informazioni su Firefox. Gli utenti possono scaricare Firefox 127.01 dal sito ufficiale. Il browser è disponibile per Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Gli utenti di Windows 10 e 11 possono anche ottenere Firefox dal Microsoft Store. La prossima versione del browser, ovvero Firefox 128 è attualmente in fase Beta. Il rilascio ufficiale è invece previsto per il 9 luglio 2024.