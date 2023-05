Firefox 115: in arrivo una migliore gestione del tasto centrale del mouse su Linux

I coder della Mozilla Foundation sono all'opera sul ramo di testing del browser del Panda Rosso. Firefox 115, ovvero la build che dovrebbe entrare nel canale beta il mese prossimo, sarà infatti interessata da alcune innovazioni interessanti che permettono di migliorare il workflow dell'utente e di riflesso la UX (User Experience) generale di questo noto programma open source. Una delle innovazioni di maggiore rilievo riguarda gli utenti delle distribuzioni Linux ed è inerente alla gestione del tasto centrale del mouse, oggi comunemente identificato con la rotellina. A partire dalla prossima beta release infatti si potrà incollare i contenuti presenti nel clipoboard di sistema semplicemente cliccando una volta sul tasto centrale dentro un campo di testo.

Tale funzionalità come potete immaginare consente di velocizzare la navigazione web perché con un singolo click è possibile aprire nuovi siti web in pochi secondi. Questa feature è stata attesa per più di sei anni dagli utenti delle distribuzioni Linux, venne infatti inizialmente sottoposta all'attenzione dei developer di Mozilla in forma di "bug" da risolvere e finalmente l'attesa sembra essere terminata per questa fetta di utilizzatori del Panda Rosso.

La funzione dovrebbe essere abilitata di default nella versione stabile di Firefox 115. Ovviamente se lo si desidera è possibile in ogni momento anche disattivare la feature sfruttando il pratico pannello di controllo interno di Firefox, ovvero quella parte del browser che è possibile raggiungere semplicemente scrivendo all'interno della barra degli URL questue due parole unite dai due punti:

about:confg

Per disabilitare la funzione dobbiamo quindi ricercare questa opzione:

browser.tabs.searchclipboardfor.middleclick

ed impostarla da "true" a "false".

Firefox 115 beta dovrebbe essere resa disponibile per il testing entro il prossimo cinque di giugno, ovvero un giorno prima del rilascio della versione stabile di Firefox 114. Quest'ultima edizione del Panda Rosso dovrebbe godere di diverse innovazioni interessanti come ad esempio un miglior supporto al DNS over HTTPS.