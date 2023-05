Firefox 114 Beta: migliorato il supporto a DNS over HTTPS

Giusto ieri vi abbiamo parlato della nuova stable release del browser del Panda Rosso. Firefox 113 implementa una vasta serie di novità che migliora la già ottima UX (User Experience) con tale software. Ad esempio in Firefox 13 è reperibile il supporto alle AVIF image ed il generatore di password è stato migliorato in modo tale da includere anche i caratteri speciali nella creazione delle nuove credenziali d'accesso. Oltretutto, per quanto concerne i device Android, è stato finalmente inserito il supporto per l'hardware-accelerated AV1 video decoding ed il lettore dei file PDF ha ricevuto diverse migliorie per l'UI (User Interface) infatti adesso è più semplice salvare nuovi documenti in PDF.

Nell'articolo di oggi vogliamo parlavi della nuova beta release del progetto. Il ramo di testing dei coder Mozilla ha infatti ricevuto una nuova build dedicata appunto ai tester, ai contributor ed ai maintainer di tale browser open source. Su Firefox 114 beta troviamo una versione migliorata della funzionalità chiamata DoH (DNS over HTTPS), una privacy-focused feature che viene sfruttata per l'esecuzione di risoluzioni DNS (Domain Name System) in remoto tramite il protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

Nelle edizioni precedenti DoH era implementato all'interno dei Network Settings ed era disattivato di default. In Firefox 114 beta invece tale opzione è stata spostata nel pannello Privacy & Security ed è attiva di base, l'utente infatti può scegliere un provider DNS tra Cloudflare o NextDNS.

Questa configurazione inoltre offre ben tre livelli di protezione: Default Protection, Increased Protection e Max Protection. Il primo livello consente all'utente di selezione il contesto in cui utilizzare il DNS over HTTPS, mentre il secondo abilita la selezione di un particolare provider DNS, il terzo invece indica a Firefox di utilizzare sempre durante la navigazione DoH. Quest'ultimo setting prima di abilitarsi avviserà l'utente che è possibile che alcuni siti web, non compatibili con questa feature, potrebbero non funzionare correttamente o non caricarsi proprio.