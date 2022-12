Firefox 109 beta: introdotto il nuovo pulsante per la gestione degli addon

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova stable release del browser del Pando Roso, ovvero Firefox 108. Quest'ultima edizione stabile beneficia di diverse innovazioni interessanti come la nuova API (Application Programming Interface) WebMIDI, che consente ai developer di interfacciare Firefox con i device midi senza usare addon o programmi di terze parti, o il supporto per l'importing maps. I coder della Fondazione Mozilla non si stanno dando un attimo di pausa nemmeno per le feste di natale, infatti di recente è stata anche avviata la distribuzione di Firefox 109 beta. Questo nuovo ramo di sviluppo porta con se alcune novità di rilievo come ad esempio il nuovo Unified Extensions Button dedicato alla gestione degli addon.

Questo pulsate ideato per gestire tutte le estensioni installate in Firefox ricorda da vicino quello che già da tempo è in uso su altri browser web come Chrome, ed effettivamente consente di gestire in modo molto più immediato e rapido tutta la pletora di addon installata, senza quindi dover passare per i setting del browser ed aprire pannelli di configurazione vari.

L'Unified Extensions Button permette di racchiudere in un unico spazio tutte i plugin che un tempo campeggiavano nella toolbar del programma, quindi tale elemento grafico va sostanzialmente a razionalizzare lo spazio e rende più immediata la gestione degli addon con una semplice soluzione estetica.

Firefox 109 beta implementa tale innovazione anche grazie all'adozione del cosiddetto MV3 (Manifest Version 3), ovvero quell'insieme di norme e linee guida che spingono i coder Mozilla a garantire all'utente l'accesso ed il controllo persistente ai comportamenti che gli addon possono adottare durante la navigazione web. Ecco il commento, in merito a tale feature, dei developer del progetto pubblicato sul blog ufficiale:

"Gli utenti sono liberi di concedere l'accesso continuo ad un sito web ad ogni specifica addon, oppure di specificare di volta in volta in base al portale che si visita. Per garantire tale feature le estensioni che adottano MV3 trattano le host permission tutto come "opt-in"."

La versione stabile di Firefox 109 dovrebbe essere disponibile verso la fine di gennaio 2023.