Firefox 108: WebMIDI è ora abilitato di default

I coder della Fondazione Mozilla hanno annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova stable release del Panda Rosso. Firefox 108 introduce alcune interessanti novità che migliorano il workflow dell'utente e di conseguenza anche la già ottima UX (User Experience) del progetto. Queta nuova edizione arriva ad un mese di distanza dalla precedente, rispettando dunque la roadmap ufficiale di sviluppo. L'innovazione di maggiore rilievo presente in tale versione riguarda l'abilitazione di default dell'API (Application Programming Interface) WebMIDI. Si tratta di una feature davvero interessante che consente agli utenti del browser di interfacciarsi senza problemi con tutta una serie di dispositivi MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

Tali librerie infatti possono essere utilizzate dai web developer per far connettere Firefox con le periferiche MIDI senza dover usare addon o software di terze parti. Questa funzione in realtà era inclusa nel browser da diverse build, tuttavia WebMIDI di base era disabilitata perché ritenuta dal team di developer Mozilla non ancora sufficientemente stabile per poter essere attivata ed impiegata anche in ambiti di produzione.

In Firefox 108 WebMIDI ha finalmente raggiunto una buona maturità del codice quindi i programmatori di Mozilla hanno proceduto alla sua abilitazione di default. Sempre in questa versione è stato introdotti il supporto per l'importing maps, che consente sostanzialmente alle pagine web di controllare il comportamento del JavaScript import. Inoltre è arrivato anche il codice per la gestone della color correction delle immagini taggate con i profili ICCv4.

Su Firefox 108 è reperibile la nuova shortcut da tastiera, Shift+Esc, che consente di avviare il comodo Process Manager del browser, in modo tale da poter visionare subito tutti i processi connessi a Firefox e verificare con precisione la quantità di risorse di RAM (Random Access Memory) e CPU (Central Processing Unit) consumate.

L'installer di Firefox 108 è disponibile per Windows, Linux e macOS direttamente sul sito ufficiale del progetto. Gli utenti delle distribuzioni possono anche utilizzare il comodo pacchetto Flatpak: