Firefox 106: migliorato il supporto al Wayland Screen Sharing

Dopo aver rilasciato la nuova versione stabile di Firefox 105 il team di developer della fondazione Mozilla ha dato via al nuovo ramo di sviluppo del browser del Pando Rosso. Firefox 106 beta è infatti già disponibile per tutti i tester ed i mantainer o anche per gli utenti più curiosi che desiderano provare con mano tutte le novità che saranno presenti nella prossima stable release. Questo ciclo di sviluppo cosi rapido rientra nella normale tabella di marcia scelta dai programmatori del browser. In Firefox 106 beta è possibile reperire diverse innovazioni ed update di rilievo che migliorano l'esperienza utente come ad esempio il supporto al Wayland Screen Sharing.

Tale funzionalità tecnicamente era già presente nelle precedenti build ma in Firefox 106 beta ha ricevuto una serie di miglioramenti che hanno reso il tutto più stabile e reattivo. Il Wayland Screen Sharing consente appunto di condividere, solitamente con applicativi che si occupano del videostreaming, lo schermo o un'applicazione in esecuzione con un determinato programma, cosi che altri utenti possano visualizzare cosa sta accadendo nella sessione desktop. Si tratta di una funzionalità molto comoda per eseguire presentazioni o per le videoconferenze, sempre più sfruttate in un contesti di remote working,

Oltretutto Firefox 106 beta garantisce una migliore integrazione con WebRTC, una tecnologia open source ideata per consentire ai browser web di effettuare videocall in tempo reale senza la necessità di installare plugin o programmi proprietari. In particolare i programmatori della fondazione hanno ridotto i consumi delle risorse della CPU (Central Processing Unit) durante l'utilizzo di WebRTC.

Firefox 106 beta è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto. Ovviamente trattandosi di una beta release non è consigliabile adottarla in ambienti di produzione visto che il suo codice potrebbe ancora contenere bug, anche gravi, che possono compromettere la stabilità e la sicurezza del proprio ambiente di lavoro.