Firefox 104: arrivate migliorie al supporto alle gesture

Il team di developer della Mozilla Foundation ha rilasciato una nuova stable release del noto browser del Panda Rosso. Firefox 104 rientra perfettamente nella tabella di marcia predisposta dai coder della fondazione ed arriva a poco meno di un mese dal rilascio della precedente versione stabile ovvero Firefox 103. Tale build introduce diverse novità molto interessanti che contribuiscono a migliorare la già buon user experience di questo progetto open source. In Firefox 104 è possibile reperire un miglior supporto alle gesture sulle diverse distribuzioni Linux. Tramite il trackpad intatti si può ora accedere ad una serie di funzioni e comode shortcut. Ad esempio gli utenti del sistema del Pinguino possono eseguire uno swipe con due dita sul touchpad del proprio notebook per navigare tra la cronologia delle pagine web aperte di recente.

Tale feature tecnicamente avrebbe dovuto essere implementata nelle versioni per i sistemi Linux già su Firefox 103. Tuttavia a causa di una serie di bug nel codice, emersi nelle settimane precedenti alla release, il merge di queste patch è stato rimandato a Firefox 104. Oltretutto questa funzione è già presente, da diverso tempo, nelle precedenti versioni del browser open source ma adesso è utilizzabile anche senza dover tenere premuto il tasto ALT sulla tastiera. Questo elemento ovviamente rendeva l'uso delle gesture poco intuitivo e piuttosto scomodo. Inoltre su altri sistemi operativi il supporto alle gesture era già stato implementato da svariate build. Dunque i coder di Firefox hanno sostanzialmente eliminato un gap di feature tra le diverse edizioni.

Questa funzione è attualmente operativa unicamente all'interno delle sessioni con il display server Wayland, ovvero quello di riferimento per la maggior parte delle distribuzioni Linux disponibili in rete. Questa scelta tecnica è stata adottata dal team di coder della fondazione Mozilla in modo tale da evitare problematiche che potrebbero verificarsi con Xorg, un altro display server ancora ampiamente utilizzato su Linux. Tuttavia gli utenti possono facilmente modificare alcune impostazioni in Firefox in modo tale da abilitarle tale supporto anche con l'ormai vetusto Xorg.