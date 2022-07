Firefox 103: migliorate le prestazioni con WebGL ed i driver Nvidia

Il team di coder della fondazione Mozilla ha comunicato alla sua community di utenti la disponibilità del nuovo aggiornamento del browser del Panda Rosso. Firefox 103 implementa una serie di innovazioni molto interessanti che permettono di migliorare notevolmente la user experience generale di questo progetto open source. Una delle migliorie di maggiore rilievo riguarda le prestazioni con WebGL (Web-based Graphics Library), ovvero una libreria che assicura l'accelerazione grafica 3D per i contenuti presenti nelle pagine web. In tale release gli sviluppatori hanno appunto migliorato l'integrazione con WebGL, sbloccando dunque un incremento prestazionale in diversi contesti.

Altra novità presente in Firefox 103 riguarda i driver Nvidia open source per le distribuzioni Linux. In questi mesi il team della fondazione ha lavorato sui nuovi binari messi a disposizioni dall'azienda statunitense, guidata dal CEO (Chief Executive Officer) Jen-Hsun Huang, realizzando una perfetta integrazione con essi ed assicurando performance ottimali su diverse configurazioni hardware. Oltretutto è arrivato anche un boost prestazionale per quanto riguarda il funzionamento del browser in presenza di un monitor con refresh rate di 120hz o superiore.

In Firefox 103 è stato rimossa l'opzione che permetteva l'uso della SHA-1 signature, un protocollo di crittografia ormai datato, all'interno dei certificati presenti nei siti o nelle web application. Tale scelta è stata adottata dal team di sviluppatori del progetto in modo tale da irrobustire la sicurezza di navigazione.

Su Firefox 103 i campi di testo obbligatori all'interno dei file PDF saranno evidenziati automaticamente dal browser, cosi da semplificare le operazioni di compilazione dei form. Anche la modalità PiP (Picture-in-Picture) ha ricevuto delle nuove patch, adesso infatti i sottotitoli verranno visualizzati correttamente anche con i principali servizi di video streaming, come ad esempio: Dailymotion, Funimation, Hotstar, SonyLIV e Tubi.

Firefox 103 beneficia di una nuova funzionalità di tracking protection chiamata URL Query Parameter Stripping, che tuttavia per il momento è disabilitata di default. Tale feature effettua una mascheramento dei parametri che consentono le operazioni di tracciamento tramite le URL Query in modo tale da proteggere le privacy dell'utente durante la navigazione.