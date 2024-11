Fire TV Stick 4K Max: -35% su Amazon e tantissimi contenuti

Fire TV Stick 4K Max è il lettore multimediale più potente della sua categoria, progettato per arricchire la tua esperienza di intrattenimento. Grazie a un processore potente, le app si avviano alla velocità della luce e la navigazione è fluida e senza interruzioni, per un utilizzo senza frustrazioni.

Con il supporto per la qualità 4K Ultra HD, il Fire TV Stick 4K Max offre immagini incredibilmente nitide e realistiche. Inoltre, grazie alla compatibilità con Dolby Vision, HDR10+ e l’audio avvolgente Dolby Atmos, ogni contenuto prende vita con colori brillanti e suoni cristallini, per un’esperienza visiva e sonora da cinema.

La connessione Wi-Fi 6E garantisce una riproduzione in streaming fluida e stabile, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router. In questo modo, non dovrai preoccuparti di rallentamenti, anche durante le serate di binge-watching. Una delle novità più interessanti è la modalità ambiente, che trasforma il tuo TV in una galleria d’arte, mostrandoti oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo.

Inoltre, con 16 GB di memoria ti consente di scaricare più app, giochi e contenuti. Sfrutta al massimo la tua Casa Intelligente: controlla luci, videocamere e altri dispositivi compatibili, e chiedi ad Alexa di darti informazioni o di regolare la tua casa.

Oggi, su Amazon viene messa in offerta con uno sconto attivo del 35% la Fire TV Stick 4K Max per un costo finale di 51,99€.