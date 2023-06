Finom: il conto corrente per liberi professionisti e PMI

Finom è il conto corrente aziendale pensato per liberi professionisti e PMI con funzionalità per la gestione delle spese e la fatturazione. Offre un IBAN completamente Italiano, cashback fino al 3%, è sicuro, grazie all'utilizzo dei più recenti standard, ed è integrato con altri servizi finanziari, supportando la banca multicanale.

È veramente facile e veloce da aprire, la carta è disponibile in formato sia fisico che virtuale e offre strumenti semplici ma potenti per la gestione di tutto, dimezzando i tempi per la riscossione dei crediti. Scopriamo cosa offre nel dettaglio.

Finom: tutti i vantaggi del conto

Finom è un conto che è possibile aprire davvero rapidamente. La procedura richiede soltanto 72 ore e si può richiedere sia da desktop che da smartphone. È disponibile in diversi piani pensati per liberi professionisti e aziende, tutti abbinati a una carta Visa disponibile in formato sia fisico che virtuale, interamente gestibile dal pannello.

È possibile collegare più carte senza alcuna commissione, con un limite di prelievo fino a 10.000€ ciascuna. Basterà un semplice clic dall'home banking per ricaricare, bloccare, limitare o emettere nuove carte. Supportano inoltre il portafoglio digitale di Google Pay, dando la possibilità di pagare comodamente con lo smartphone. Ogni acquisto garantirà inoltre un cashback fino al 3%.

Finom consente di configurare anche dei portafogli interni, su cui ripartire le finanze per tipo di spesa, in modo da categorizzare meglio tutti i movimenti mensili e avere una visione chiara di tutte le transazioni. Non manca infatti un pratico motore di ricerca interno, con filtri e funzioni di ordinamento, nonché delle notifiche personalizzabili in tempo reale e un registro esaustivo con una cronologia.

È inoltre possibile includere anche i documenti fisici, come ricevute, fatture e altro, caricandole con la fotocamera. Tutto verrà digitalizzato grazie a una funzione automatica di riconoscimento.

Aprite ora il conto Finom e scegliete il piano più adatto alle vostre esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.