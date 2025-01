Fino al 20 gennaio con Octopus le bollette luce e gas costano meno

Qual è la voce in un bilancio familiare che pesa di più? Le bollette energetiche sono le più insidiose non solo perché non si può fare a meno della corrente elettrica e del gas, ma anche perché sono variabili e per questo imprevedibili. Il loro costo, infatti, dipende non solo dai consumi, ma anche dal prezzo della materia prima che, come abbiamo visto negli ultimi anni anche per effetto delle dinamiche internazionali, può salire vertiginosamente. Mettersi al riparo è fondamentale, e Octopus offre la possibilità di bloccare il prezzo sia della materia prima che dei costi di commercializzazione. Attiva ora Octopus Fissa 12M.

Cosa prevede Octopus Fissa 12M

Octopus Fissa 12M è l’offerta in promozione fino al 20/01/2025 che consente di bloccare il costo della materia prima per dodici mesi. In questo modo per la corrente elettrica si ha pagano 0,1232 €/kWh per la materia prima luce e 108€ all’anno per la commercializzazione, mentre per il gas la materia prima ha un costo bloccato di 0,487€/Smc e la commercializzazione 108€ l’anno.

Un aspetto interessante di Octopus è che, al termine dell’offerta Octopus Fissa 12M, si ha la possibilità di scegliere la formula più conveniente (Flex o Fissa), senza essere vincolati a proseguire con condizioni non più favorevoli.

La scelta di bloccare i prezzi è per i clienti vantaggiosa sia perché consente di sapere esattamente quanto si andrà a spendere nei dodici mesi successivi, sia perché si ha la protezione dal caro-energia e dal possibile aumento dei prezzi. Inoltre con Octopus non ci sono vincoli o penali potendo dopo un anno sottoscrivere una nuova offerta conveniente per le proprie specifiche esigenze. Un modo utile per affrontare il nuovo anno senza l'ansia e lo stress legato all'arrivo delle bollette energetiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.