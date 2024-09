Fino a 10 TB di archiviazione cloud sicura con Internxt in sconto del 75%

Con oltre un milione di clienti in tutto il mondo e più di 30 riconoscimenti ottenuti, Internxt è una delle aziende di riferimento nel settore dei servizi di cloud storage. La società ha base nella città di Valencia, in Spagna, e si distingue dalle altre per offrire uno spazio cloud crittografato e open-source, dove è possibile conservare e condividere i propri file in totale sicurezza e con il più alto livello di privacy.

Grazie all'ultima promozione in corso, è possibile risparmiare il 75% su tutti i piani di archiviazione Internxt, con prezzi a partire da 11,50 euro l'anno per uno spazio cloud da 200 GB. Lo sconto è valido anche sui piani a vita.

I piani di archiviazione cloud di Internxt sono in sconto del 75%

Tutti i piani di archiviazione cloud crittografati e open source di Internxt beneficiano di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni, di un supporto premium per i clienti e dell'autenticazione a due fattori. In più è possibile accedervi da qualsiasi tipo di dispositivo e ovunque ci si trovi, senza dimenticare funzionalità chiave quali la condivisione protetta da password e la condivisione crittografata di cartelle e file.

Sono diversi i vantaggi di Internxt rispetto alle grandi aziende tecnologiche che offrono soluzioni di cloud storage analoghe. In primis la protezione dei dati personali degli utenti, che hanno la certezza di affidarsi a un'azienda che non trae profitto da questi.

Altri elementi importanti sono l'utilizzo della crittografia end-to-end, la politica a conoscenza zero e il codice open source. Alla luce di tutto questo, i file conservati nello spazio cloud rimangono completamente riservati.

Verifica i prezzi dei vari piani disponibili su questa pagina ufficiale di Internxt. Confermiamo infine che se non si è soddisfatti del servizio è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

