Fineco Pay è gratis: invia fino a 250 euro al giorno istantaneamente

Fineco è un istituto bancario all'avanguardia, oltre che conveniente: tra i suoi vantaggi unici vanta un conto multivaluta, operazioni bancarie e prelievi (presso sportelli del circuito Bancomat) gratuiti, servizi quali bonifici SEPA, versamenti in contanti e assegni, pagamenti MAV e RAV, addebiti SDD, pagamento delle tasse tramite il modello F24, libretti assegni, servizio di custodia e trasferimento automatico di titoli e fondi e tanto altro.

Tra le funzionalità si annovera anche Fineco Pay, un'utile soluzione gratuita inclusa nell'app Fineco che ti consente di inviare fino a 250 euro al giorno e richiedere denaro solamente conoscendo il numero di cellulare del destinatario, senza dover quindi conoscere il suo IBAN o altri dati sensibili.

Come funziona Fineco Pay

Fineco Pay è un servizio completamente gratuito riservato ai clienti Fineco, che viene attivato automaticamente al momento di apertura del conto.

L'utente può scegliere di sincronizzare in automatico i contatti presenti in rubrica, così da visualizzarli direttamente sulla rubrica Fineco Pay, accessibile dall'applicazione (disponibile sia per Android che per iOS) alla voce "Invia denaro" e "Richiedi denaro". I contatti che hanno il servizio attivo saranno contrassegnati da un'apposita icona: è a loro che potrai inviare denaro gratis e in tempo reale.

Il servizio Fineco Pay è disponibile anche per utenti non iscritti al servizio. In tal caso, chi invia denaro dovrà fornire il beneficiario di un apposito link che gli permetterà di inserire le coordinate IBAN su cui ricevere l'accredito. In quel caso l'operazione si trasforma in un bonifico e come tale si allungano anche le tempistiche, non più istantanee ma generalmente di qualche giorno lavorativo.

Per attivare Fineco Pay tutto ciò che dovrai fare è aprire un conto Fineco, banca fintech che si è guadagnata il titolo di migliore banca in Italia tra le World's Best Banks 2022 di Forbes. Aprire un nuovo conto è semplice: collegati a questa pagina per richiedere l'apertura e ottenere gratis un intero anno di canone di tenuta conto. Gli unici requisiti sono la maggiore età e residenza italiana.

