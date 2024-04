Fineco offre 12 mesi di canone zero a chi apre un nuovo conto

Fineco è uno tra i leader nel settore bancario online. E ora ha lanciato una promozione imperdibile: un anno intero di canone gratuito, rivolto a tutti i nuovi clienti che scelgono di aprire un conto entro il 30 settembre 2024.

L'offerta, come si legge sul sito web della promozione, è rivolta quindi a tutti i maggiorenni residenti in Italia. Per aprire un conto avrai bisogno di un documento di riconoscimento e del tuo smartphone.

Quali sono i principali vantaggi di Fineco? Ecco le funzionalità chiave da non perdere:

Questo (e molto altro) rendono Fineco un conto bancario davvero completo e innovativo. Tutti i nuovi clienti che aprono il proprio conto online potranno ricevere ben 12 mesi di canone gratuito, che si aggiunge ai numerosissimi vantaggi e servizi già offerti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com