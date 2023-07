Fineco, la banca che premia i giovani: canone azzerato per under 30

La ricerca del conto corrente perfetto può essere un compito arduo per i giovani. Ma ora c'è un'opportunità interessante: Fineco, la banca numero uno secondo Forbes, offre una promozione speciale dedicata agli under 30. Con Fineco, i giovani possono infatti godere di una vasta gamma di vantaggi e incentivi, senza costi aggiuntivi di tenuta conto. Approfitta di questa opportunità per risparmiare e accedere a tutti i servizi digital banking offerti da Fineco.

Una banca su misura per i giovani

Fineco è un partner finanziario affidabile e innovativo per i giovani. La promozione esclusiva per gli under 30 consente loro di beneficiare di un canone di tenuta conto completamente azzerato fino al compimento dei 30 anni. Questo significa che i giovani possono gestire il loro denaro senza preoccuparsi di costi nascosti o spese aggiuntive: una vera e propria iniezione di fiducia per coloro che stanno facendo i primi passi verso l'indipendenza finanziaria.

Fineco offre anche condizioni vantaggiose per gli investimenti. Grazie a questa promozione, gli under 30 possono approfittare di tariffe convenienti per l'acquisto di azioni italiane e statunitensi, nonché per i PAC in ETF. Con azioni Italia a soli 2,95 euro per ordine e azioni USA a soli 3,95 dollari, i giovani investitori possono iniziare a costruire il proprio portafoglio senza dover sostenere costi eccessivi. Questa è un'opportunità unica per coloro che desiderano fare esperienza nel mondo degli investimenti.

La banca offre anche una serie di servizi bancari digitali all'avanguardia che semplificano la vita quotidiana dei giovani: prelievi smart da ATM UniCredit senza carta, pagamenti digitali Tap&Go, inviare bonifici istantanei, pagamenti e ricevere denaro in tempo reale, direttamente dal proprio smartphone. La banca offre anche la possibilità di effettuare versamenti di contanti e assegni 24 ore su 24, senza costi, presso gli sportelli UniCredit evoluti. Inoltre, i clienti possono inviare bonifici gratuiti e illimitati in Italia e verso 250 paesi in 20 diverse valute. Pagare online bollo auto, bollettini, tasse e imposte diventa semplice e privo di commissioni, e persino il ricaricare il cellulare può essere fatto senza costi aggiuntivi.

. Tutte le operazioni e le transazioni sono gestite attraverso l'applicazione dedicata, che offre l'accesso sicuro tramite impronta digitale e Face ID. Inoltre, la maggior parte delle operazioni è a costo zero, incluso il canone se si è sotto i 30 anni o per i primi dodici mesi dall'apertura del conto corrente Fineco. Questa è una grande opportunità per i giovani che desiderano risparmiare sui costi delle transazioni e godere di tutti i vantaggi che Fineco ha da offrire. Apri qui il tuo conto online: ci vorranno pochi minuti.

