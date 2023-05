Fineco è il conto che ti cambia per sempre: ottieni 12 mesi gratis

Sei alla ricerca di una banca affidabile, conveniente e all'avanguardia? Per te c'è Fineco, la banca che ti semplifica la vita in un clic. Con un CET1 del 20,8%, Fineco è una delle banche più solide in Italia, ma non è tutto: Forbes l'ha classificata come la Banca numero 1 in Italia tra le World's Best Banks 2022.

Con Fineco hai a disposizione un conto multivaluta che ti consente di gestire il tuo denaro in modo semplice e senza neanche usare il portafoglio. Quasi tutte le operazioni sono gratis: prelievi presso ATM in Italia su circuito Bancomat, bonifici SEPA, versamento contanti e assegni, pagamento MAV e RAV, addebiti SDD, pagamento tasse F24, libretti assegni, servizio custodia e trasferimento automatico di titoli e fondi.

Per tutti i nuovi clienti Fineco il canone è gratuito per i primi dodici mesi, poi si rinnova a soli 3,95 euro al mese con possibilità di azzerare il canone in base a determinate condizioni, tra cui avere meno di trent'anni.

I vantaggi di Fineco

Con Fineco non solo hai il controllo totale del tuo denaro, ma puoi anche dire addio al portafoglio. Grazie al servizio di prelievi smart da Atm UniCredit, ti basta un QR Code sul tuo smartphone per accedere al tuo denaro in modo facile e sicuro. E con Tap&Go, il pagamento con il tuo telefono o smartwatch diventa semplicissimo e veloce. Inoltre, con Fineco Pay, puoi scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale e inviare bonifici istantanei in pochi secondi.

Come titolare di un conto Fineco, hai accesso a versamenti self-service di contanti e assegni h24 senza costi, bonifici gratuiti e illimitati in Italia ed estero verso 250 Paesi e in 20 valute diverse. Se vuoi investire, la sezione investimenti di Fineco ti permette di operare nelle principali borse mondiali e in moltissimi settori dal tuo conto multivaluta. Indici, materie prime, azioni, cross valutari o criptovalute: troverai tutto ciò che desideri.

Tutto questo è racchiuso nell'applicazione ufficiale di Fineco, che ti permette di gestire in modo sicuro e personalizzato il tuo conto multivaluta, le carte e gli investimenti, oltre a inviarti notifiche istantanee su prelievi e acquisti. Non c'è da stupirsi che Fineco sia stata classificata come la Banca numero 1 in Italia tra le World's Best Banks 2022 da Forbes.

Approfitta della promozione in corso e ottieni subito 12 mesi di canone completamente azzerato.

