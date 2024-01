Fineco: canone azzerato per 12 mesi a tutti i nuovi utenti

Dal 1999, Fineco Bank si distingue per l'innovazione e la qualità dei servizi offerti, con un focus particolare sulla fusione tra tecnologia all'avanguardia e l'importanza delle relazioni umane. L'obiettivo è offrire ai propri clienti un'esperienza bancaria unica e personalizzata. Per i primi 12 mesi, tutti i nuovi clienti Fineco riceveranno canone azzerato.

Servizi smart per una gestione semplice del denaro

Fineco Bank ha sviluppato una serie di servizi smart che semplificano la gestione del denaro. Tra questi, i prelievi smart permettono di prelevare contanti presso gli ATM UniCredit senza l'utilizzo di una carta: basta semplicemente il QR Code sul proprio smartphone.

I pagamenti digitali Tap&Go, invece, consentono di pagare nei negozi appoggiando lo smartphone o lo smartwatch al POS. Fineco Pay permette di scambiare denaro con i contatti in tempo reale, senza costi aggiuntivi. Dai bonifici istantanei all'aumento del massimale Visa Debit per un giorno con Maxi Acquisto, ogni transazione è resa facile e sicura.

Puoi anche pagare bollettini, multe e bollo auto con una semplice fotografia del tuo smartphone. L'assistenza clienti, poi, è disponibile 24/7, anche via SMS, garantendo un supporto immediato in caso di necessità. In caso di furto o smarrimento, puoi bloccare immediatamente la tua carta tramite l'app Fineco.

Tra gli altri vantaggi, segnaliamo la possibilità di versare contanti e assegni h24 presso gli sportelli evoluti UniCredit. Il servizio Multicurrency, infine, permette di gestire diverse valute senza commissioni di cambio, offrendo un vantaggio significativo per la diversificazione degli investimenti.

Fineco Bank premia i giovani fino al compimento dei 30 anni con un canone gratuito per il conto e condizioni vantaggiose per gli investimenti, con tariffe competitive e l'accesso ad azioni italiane a 2,95 euro per ordine e azioni USA a 3,95 dollari per ordine. E i primi 50 ordini sono gratuiti per tutti i nuovi utenti. Approfitta della promozione: apri un conto Fineco e ottieni i primi 12 mesi a canone zero.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com