Fineco: apri il conto oggi e hai canone gratis per un anno

Stai cercando un conto corrente online completo e conveniente? Fineco rappresenta la scelta ideale, offrendo una nuova promozione esclusiva: 12 mesi di canone gratuito per tutti i nuovi clienti, senza alcun vincolo o condizione.

Questa offerta, valida per tutti quelli che aprono un nuovo conto, elimina completamente il costo del canone per un intero anno, permettendoti di godere di tutti i servizi e i vantaggi di Fineco senza spese aggiuntive. L'apertura è semplice e completamente online.

Tutti i motivi per cui scegliere Conto Fineco

Oltre al canone gratuito, Fineco si distingue per numerosi altri benefici: dalle commissioni zero su prelievi e bonifici in Italia e all'estero, alla carta di debito internazionale contactless inclusa, che garantisce pagamenti online e nei negozi in tutta sicurezza. L'app mobile di Fineco, premiata come la miglior app bancaria d'Italia, ti permette di gestire le tue finanze in modo intuitivo e veloce, mentre il servizio clienti eccellente assicura supporto 24/7 per ogni tua esigenza.

Per chi è interessato agli investimenti, Fineco offre un'ampia gamma di prodotti e servizi per investire in modo semplice e sicuro, supportato da consulenza personalizzata e un consulente dedicato per la gestione del patrimonio. Anche il trading è reso facile e intuitivo grazie alla piattaforma FinecoX, adatta sia per chi muove i primi passi sia per utenti più esperti. Infine, la sicurezza e l'affidabilità di Fineco, controllata dalla Banca d'Italia e parte del Gruppo UniCredit, rendono questo conto una soluzione perfetta per chi vuole tutelare i propri risparmi e gestire le finanze in modo tranquillo e sereno.

La promozione del canone gratis per un anno intero è valida per chi apre il conto entro il 12 aprile 2024.

Non perdere l'occasione di entrare a far parte del mondo Fineco e di sfruttare questa incredibile promozione. Visita il sito, compila il form e apri il conto corrente in modo semplice e veloce.





Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com



