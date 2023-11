Fine Tutelato Plenitude: scopri l'offerta riservata

Plenitude, fornitore di energia elettrica e gas presente ormai da anni nel nostro mercato, ti dà la possibilità di anticipare la Fine del Tutelato con un'offerta esclusiva e vantaggiosa.

Per passare al mercato libero basterà infatti fare click sul bottone che trovate qui in alto e scoprirete da subito quanto ammonterà il vostro risparmio. Se decidi di passare ad Eni Plenitude sia con la Luce che con il Gas il risparmio sul contributo fisso di commercializzazione può arrivare a toccare i 144 euro in due anni.

Plenitude Fine Tutelato: ecco la proposta

Il fornitore in questione ci ricorda che dovremo passare entro fine anno al Mercato Libero, altrimenti, il nostro attuale gestore deciderà per noi i nuovi prezzi per Luce e Gas. Questo succede perché il Tutelato terminerà proprio il 31 Dicembre 2023.

Eni Plenitude ti propone in maniera chiara e trasparente la sua proposta per te che provieni dal maggior tutela:

Luce monoraria e bioraria a 0,0132 €/kWh di spread aggiuntivo oltre all'indice all'ingrosso PUN. Il costo di commercializzazione è pari a 9 euro al mese.

monoraria e bioraria a di spread aggiuntivo oltre all'indice all'ingrosso PUN. Il costo di commercializzazione è pari a 9 euro al mese. Gas con prezzo indicizzato all'ingrosso PSV e 0,1000 €/Smc di sovrapprezzo sui consumi. Il prezzo fisso richiesto è di 5,28 euro mensili.

Oltre al risparmio stimato di 144 euro in due anni, passare a Plenitude comporta altri vantaggi:

Sconto domiciliazione : 12 euro di riduzione mensile per ogni fornitura attivata.

: 12 euro di riduzione mensile per ogni fornitura attivata. Fonti rinnovabili : l'energia prodotta da questo fornitore deriva da fonti certificate, mentre, il Gas ha l'anidride carbonica compensata.

: l'energia prodotta da questo fornitore deriva da fonti certificate, mentre, il Gas ha l'anidride carbonica compensata. Assistenza dedicata : disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20 al numero verde 800.900.700. In alternativa, puoi decidere di gestire le tue forniture in autonomia direttamente online.

: disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20 al numero verde 800.900.700. In alternativa, puoi decidere di gestire le tue forniture in autonomia direttamente online. Insieme: un programma fedeltà che ti regala all'iscrizione 5 euro nella prima bolletta e altrettanti vantaggi ogni mese.

