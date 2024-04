Finale The Voice Senior: come guardarla in streaming dall'estero

Questa sera, venerdì 5 aprile, appuntamento alle 21.30 su Rai 1 per il finale di The Voice Senior. Chi non può guardare la TV, può collegarsi in diretta streaming su Rai Play. Chi si trova all'estero, tuttavia, dovrà fare i conti con i blocchi regionali che ne impediscono la visione: una soluzione legale e sicura è CyberGhost VPN, rete virtuale privata - in offerta a soli 2,03 euro al mese - che ti consente di mascherare il tuo indirizzo IP e collegarti a un server italiano. Sarà come se non avessi mai lasciato l'Italia.

Come sfruttare i vantaggi di CyberGhost VPN

Le piattaforme di streaming come Rai Play impediscono l'accesso ai contenuti in base alla posizione geografica dell'utente. Questo significa che se ti trovi fuori dall'Italia, potresti non riuscire ad accedere a certi contenuti o trasmissioni in diretta, come The Voice Senior. Utilizzando una VPN, è possibile aggirare queste restrizioni e godersi comunque lo spettacolo, da qualsiasi parte del mondo.

CyberGhost VPN è una tra le migliori opzioni disponibili sul mercato. Ora, grazie all'offerta a tempo limitato, riceverai uno sconto dell'83% sul piano biennale, disponibile a soli 2,03 euro al mese. Inoltre, attivando ora l'abbonamento, riceverai 4 mesi extra in regalo.

Tra i vantaggi di CyberGhost VPN segnaliamo: velocità di connessione fino a 10 Gbps, privacy garantita senza acquisizione dei registri, rimborso entro 45 giorni e protezione avanzata fino a 7 dispositivi.

Non perderti la finale di The Voice Senior, ovunque tu sia nel mondo: per guardarla dall'estero ti basta sottoscrivere un piano CyberGhost VPN a soli 2,03 euro al mese, scaricare l'applicazione per i tuoi dispositivi e collegarsi a un server italiano per guardare tutti i contenuti di Rai Play senza blocchi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.