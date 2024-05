Finale Champions League, Borussia Dortmund-Real Madrid: come vederla in streaming dall'estero

Lo stadio di Wembley, a Londra, ospiterà la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Questo per quanto riguarda l'Italia, all'estero invece? La piattaforma streaming non cambia, bisognerà però attivare una VPN per aggirare il blocco geografico imposto dal proprio provider di rete ai contenuti di NOW e di servizi analoghi. Una delle migliori è NordVPN, oggi in offerta a 3,69 euro al mese per due anni con 3 mesi extra gratis.

Come vedere la finale di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid in streaming dall'estero

Ecco la procedura da seguire per vedere in streaming dall'estero la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid:

Sottoscrivi il pass Sport di NOW , in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.

, in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. Attiva una VPN : il punto di riferimento in Italia e all'estero è NordVPN, che grazie all'offerta di Primavera in corso è disponibile a 3,69 euro al mese per i primi due anni invece di 8,29 euro.

: il punto di riferimento in Italia e all'estero è NordVPN, che grazie all'offerta di Primavera in corso è disponibile a 3,69 euro al mese per i primi due anni invece di 8,29 euro. Scarica l'app della VPN : l'applicazione di NordVPN è disponibile su Google Play Store e App Store.

: l'applicazione di NordVPN è disponibile su Google Play Store e App Store. Effettua l'accesso all'app della VPN tramite le credenziali inserite in fase di registrazione.

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare in automatico i contenuti di NOW.

Perché NordVPN è la migliore VPN oggi disponibile sul mercato? Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la velocità di connessione, le funzionalità di sicurezza extra per la privacy e la sicurezza online dei suoi utenti, la politica no log e l'utilizzo del protocollo WireGuard, il migliore tra tutti i protocolli VPN presenti sul mercato.

L'offerta speciale di Primavera è disponibile su questa pagina del sito NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.