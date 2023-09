Film, serie tv, show o tutto lo sport di Sky in Streaming a partire da 6,99€/mese

Se sei alla ricerca del miglior intrattenimento in streaming, NOW TV ha una nuova offerta che ti farà venire l'acquolina in bocca. Ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sulla nuova proposta che ti permetterà di accedere a film, serie TV, spettacoli e tanto sport a partire da soli 6,99 euro al mese.

NOW TV: pubblicità e Premium, cosa cambia?

La prima grande novità è l'introduzione del piano pubblicità sui contenuti on-demand. Questo ti permetterà di risparmiare ulteriormente sul costo dell'abbonamento. Ad esempio, se scegli il Pass Entertainment, il prezzo mensile sarà di soli 8,99 euro. Ma se preferisci un impegno più a lungo termine, il piano vincolato a 12 mesi è ancora più conveniente, con un prezzo di soli 6,99 euro al mese.

Il 28 settembre arriva invece il Piano Premium, che ti offre la possibilità di godere dei contenuti on-demand senza pubblicità e di guardare su due dispositivi in contemporanea. Questa fantastica opzione è disponibile sia per il Pass Cinema+Entertainment che per il Pass Sport. In entrambi i casi, potrai goderti l'audio Dolby Digital 5.1, un'esperienza di visione ancora più coinvolgente.

Il piano Pass Premium per Cinema ed Entertainment ha un costo di 14,99 euro al mese, mentre il piano Pass Premium Sport è disponibile a 19,99 euro al mese. La buona notizia è che se sei già un cliente NOW, il prezzo del tuo abbonamento mensile non subirà variazioni e potrai beneficiare di tutte le vantaggiose caratteristiche dei piani Premium.

In altre parole, se non sei ancora un cliente NOW, conviene davvero abbonarsi ora in modo da essere pronto per scoprire tutti i vantaggi dei piani Premium il 28 settembre, senza alcuna modifica del costo del tuo abbonamento mensile.

Questa offerta sarà valida fino a quando manterrai attivo il tuo abbonamento, il che significa che potrai godere dell'intrattenimento senza confini senza preoccuparti delle tariffe in aumento.

E per gli amanti dello sport, il Pass Sport ti offre una copertura senza pari. Potrai goderti la UEFA Champions League, il calcio europeo, 3 partite di giornata della Serie A, tutta la Serie B e la Serie C, tutte le gare di Formula 1 e MotoGP, il tennis, i mondiali di rugby, il grande basket internazionale con la NBA e molto altro ancora.

NOW è la piattaforma ideale per gli appassionati di sport e intrattenimento, e ora è ancora più conveniente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e unisciti a NOW oggi stesso. A partire da soli 6,99 euro al mese, l'intrattenimento di alta qualità è a portata di clic.

