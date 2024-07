Files by Google: la ricezione dei file potrebbe essere velocizzata

Ricevere file con l'app Files by Google potrebbe diventare ancora più rapido grazie a una nuova funzionalità in arrivo. Google sta introducendo un collegamento rapido a Quick Share nell'interfaccia utente dell'app, rendendo il processo di condivisione dei file molto più semplice e veloce.

Attualmente, nella versione disponibile di Files by Google, è presente un pulsante dedicato alla scansione e digitalizzazione dei documenti, introdotto a marzo di quest'anno. Tuttavia, analizzando alcune impostazioni nascoste nell'ultima versione beta dell'app, la 1.4076.648107679.0, è emerso che presto sarà aggiunto un nuovo pulsante "Ricevi" e proprio sotto quello "Scansiona". Questo nuovo pulsante servirà come collegamento rapido per Quick Share, permettendo al tuo telefono di prepararsi a ricevere file da altri dispositivi con un semplice tocco.

Prima dell'introduzione di questo nuovo pulsante, per accedere a Quick Share era necessario passare attraverso le Impostazioni rapide, scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo, navigando fino a Quick Share e toccando l'icona. L'aggiunta del pulsante "Ricevi" nell'app Files semplifica notevolmente questo processo, riducendo il numero di passaggi necessari e rendendo il tutto più intuitivo.

Sarà comunque necessario accettare la condivisione manualmente

Quando si tocca il nuovo pulsante "Ricevi", il dispositivo diventa temporaneamente visibile a tutti i dispositivi nelle vicinanze, pronti a inviare file. L'avviso che appare precisa che la condivisione non inizierà fino a quando non sarà accettata manualmente dall'utente. Se si torna indietro senza ricevere alcun file, Quick Share si disattiverà automaticamente, garantendo così la sicurezza e la privacy dell'utente.

Questa novità si inserisce nella strategia di Google di migliorare continuamente l'esperienza utente delle sue app, rendendole sempre più funzionali e facili da usare. La possibilità di ricevere file in modo rapido e intuitivo è una caratteristica molto richiesta dagli utenti, e l'introduzione del pulsante "Ricevi" nella beta di Files by Google è un passo importante in questa direzione.

Google, dunque, sta testando un modo per rendere più facile e veloce la ricezione di file con l'app Files by Google. Grazie al nuovo pulsante "Ricevi", gli utenti non dovranno più passare attraverso le Impostazioni rapide per attivare Quick Share, migliorando l'efficienza e la praticità dell'app.