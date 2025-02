Fibra Vodafone: zero costi di attivazione con questo codice

Fino al 10 marzo chi sceglie di attivare un'offerta fibra Vodafone beneficia di zero costi iniziali utilizzando il codice promo CARNEVALE. Il coupon in oggetto consente dunque di risparmiare 39,90 euro, vale a dire la cifra associata al costo di attivazione iniziale della rete fissa.

Gli utenti possono ad esempio sfruttare il codice CARNEVALE per attivare gratis l'offerta Internet a casa senza limiti, che propone una connessione online e chiamate illimitate a 25,90 euro al mese. Riguardo alla velocità, se si è coperti dalla tecnologia FTTH è possibile raggiungere fino a 2,5 Gigabit/s di velocità in download.

Come attivare la fibra di Vodafone senza costi iniziali

Per attivare l'offerta fibra Internet a casa senza limiti di Vodafone senza costi iniziali è sufficiente verificare la copertura dalla pagina dedicata, quindi cliccare sul tasto Prosegui e inserire le informazioni richieste, tra cui nome, cognome e codice fiscale. Poi, in fase di acquisto, basterà inserire il codice promozionale CARNEVALE nel campo apposito per azzerare i costi di attivazione.

Quest'ultimi corrispondono a 39,90 euro, scontati a 19,90 euro se si completa l'acquisto della fibra online anziché in negozio. Grazie poi alla nuova promo disponibile sul sito ufficiale di Vodafone, è possibile azzerare i costi iniziali inserendo il codice qui sopra menzionato.

Inclusa nell'offerta fibra anche la Vodafone Wi-Fi 6 Power Station, grazie alla quale è possibile ottenere un segnale Wi-Fi veloce e stabile in tutta la propria casa e collegare fino a 120 dispositivi in contemporanea, senza per questo rinunciare né alla velocità né alla stabilità della connessione di rete.

La rete fissa Vodafone è progettata per assicurare una connessione veloce sia in download che in upload, prestazioni migliori su tutti i dispositivi connessi alla rete Wi-Fi, nonché performance di livello superiore per tutti coloro che lavorano in smart working da casa e hanno la necessità di sostenere call di lavoro o partecipare a corsi online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.