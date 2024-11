Fibra Vodafone ultraveloce a meno di 30€/mese: scopri l'offerta

La Fibra Vodafone Internet Unlimited, una delle più veloci e affidabili sul mercato, è ora proposta ad un prezzo eccezionale: 25,90€ al mese. Una promozione imperdibile per usufruire di una connessione senza limiti, per navigare online, godersi i contenuti in streaming e giocare. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le caratteristiche della fibra Vodafone.

Le ottime caratteristiche della Fibra di Vodafone

Innanzitutto, la Vodafone Fibra offre la massima velocità, ovvero fino a 2,5 Gigabit/s. Oltre a questo, inclusa c'è l'ottima Vodafone Station, che integra la tecnologia WiFi6 Extender e la funzionalità "Sempre Connessi", che si attiva in automatico in caso di interruzione della rete fissa. E poi ci sono le chiamate illimitate. Da menzionare anche la SIM dati con 5 GB inclusi al mese, che ti consentono di navigare ovunque e con qualsiasi dispositivo.

L’offerta Internet Unlimited è disponibile per i nuovi clienti e include sia la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) che FTTC (Fiber to the Cabinet), adattandosi così alla copertura disponibile. Il costo di attivazione è di 19,95€ una tantum, esattamente la metà di quanto richiesto normalmente dall'operatore per usufruire di quest'offerta.

Con questa rete non avrai più nessun problema a navigare online, oppure rallentamenti della connessione durante lo streaming o le sessioni di gaming online. Il prezzo, lo ribadiamo, è uno dei più convenienti sul mercato: 23,95€ al mese.

Per verificare la copertura e attivare la promozione vai sulla pagina dedicata sul sito di Vodafone.

