Fibra Vodafone: connessione ultra-veloce e buono Amazon da 50€

Se stai cercando una connessione internet affidabile, veloce e che offra vantaggi extra, la fibra di Vodafone potrebbe essere la scelta ideale. Grazie alla promozione speciale attiva fino a oggi, giovedì 16 gennaio, chi sottoscrive un abbonamento alla rete fissa online potrà ricevere un buono Amazon da 50€. Per averlo basta attivare online l'offerta e seguire le istruzioni. Detto questo, andiamo a vedere cosa offre la fibra Vodafone e i costi.

Connessione ultra-veloce con la fibra di Vodafone

La fibra Vodafone garantisce velocità fino a 2,5 Gbps in download, assicurando performance ottimali per navigare, lavorare, studiare e guardare contenuti in streaming senza interruzioni.

Tra i principali vantaggi della fibra Vodafone:

Copertura estesa : grazie alla tecnologia FTTH (Fiber to the Home), la connessione arriva direttamente a casa tua, garantendo velocità e stabilità;

: grazie alla tecnologia FTTH (Fiber to the Home), la connessione arriva direttamente a casa tua, garantendo velocità e stabilità; Vodafone Station inclusa con tecnologia WiFi 6 : un modem di ultima generazione che offre una connessione potente e stabile in ogni angolo della tua abitazione;

: un modem di ultima generazione che offre una connessione potente e stabile in ogni angolo della tua abitazione; Chiamate illimitate : la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili nazionali (a seconda del piano scelto).

: la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili nazionali (a seconda del piano scelto). SIM dati con 5 GB al mese: per continuare a navigare da qualsiasi dispositivo.

Il tutto al prezzo di 25,90€ al mese. Inoltre, attivandola online, potrai beneficiare di un costo di attivazione scontato a 19,95€ invece di 39,90€. Per procedere basta avere carta d'identità, codice fiscale e codice di migrazione se mantieni il vecchio numero.

La promozione attuale di Vodafone non offre solo una connessione stabile e veloce, ma anche un vantaggio esclusivo per chi attiva online. Entro la mezzanotte di oggi, tutti i nuovi clienti che sottoscrivono un abbonamento fibra riceveranno un buono Amazon da 50€, utilizzabile per acquistare prodotti di ogni genere sulla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo.

Visita il sito ufficiale di Vodafone e controlla se la fibra è disponibile nella tua zona.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.